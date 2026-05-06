O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL). - Reprodução/

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL).Reprodução/

Publicado 06/05/2026 15:17

Arraial do Cabo - O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), participou nesta terça-feira (5) do lançamento do livro “Arraial do Cabo – Cidade da Gente: Estudos Regionais”, em evento realizado no Espaço Cultural Francisco Porto. Também estiveram presentes o vice-prefeito Diego Silveira (MDB), o secretário de Educação, Bernardo Alcântara, além de outras autoridades municipais.



A obra, escrita por Thereza Moreira e pelo saudoso Ronaldo Fialho, reúne histórias, relatos e “causos” que resgatam o sentimento de pertencimento e preservam a cultura local. O material propõe uma conexão direta entre a história da cidade e o cotidiano dos alunos, reforçando a identidade do povo cabista.

A iniciativa também tem impacto na rede municipal de ensino. Ao todo, quase 6 mil exemplares já foram distribuídos para estudantes do ensino fundamental, ampliando o acesso a conteúdos voltados à realidade local e fortalecendo o aprendizado dentro e fora da sala de aula.

HISTÓRIA QUE EMOCIONA

O encontro foi marcado por um clima de valorização da memória local. Reprodução/

Durante o evento, Marcelo Magno destacou o simbolismo do momento. “Isso aqui é o tipo de coisa que enche a gente de orgulho. É a nossa história chegando na sala de aula do jeito que ela merece”, afirmou. Ao final, o prefeito também agradeceu à família de Ronaldo Fialho pela contribuição ao legado cultural da cidade. “Tem coisa que não tem preço. Ver esse trabalho chegando nas mãos dos nossos alunos é uma delas”, completou.



O encontro foi marcado por um clima de valorização da memória local. A proposta do livro e sua distribuição nas escolas reforçam a integração entre educação e cultura, com foco na formação dos estudantes e na preservação da história de Arraial do Cabo.