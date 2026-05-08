Comandante-geral destacou importância de novas unidades operacionais.Reprodução/ Ascom
Instalado no bairro Estação, ao lado da UPA, o destacamento passa a integrar o "Projeto Bombeiro 100%", iniciativa estadual voltada à ampliação da presença operacional da corporação nos municípios fluminenses. A proposta é descentralizar o atendimento e reduzir o tempo de resposta em ocorrências emergenciais.
Durante a solenidade, Ricardo Couto destacou o impacto direto da nova estrutura na rotina da população e afirmou que a unidade representa um investimento estratégico para a segurança regional.
"O novo destacamento do Corpo de Bombeiros chega para fortalecer o atendimento de emergência e levar mais segurança e tranquilidade para toda a população de Iguaba Grande e da região", afirmou o governador em exercício.
O prefeito Fabinho também ressaltou o peso político e operacional da entrega para o município, principalmente pela presença de um comandante da própria cidade à frente da unidade.
"A inauguração do destacamento representa mais um avanço na segurança pública da nossa cidade, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento à população", declarou.
A estrutura foi projetada para abrigar até seis militares e contará diariamente com equipes entre quatro e seis bombeiros por turno, atuando em regime de escala. Entre os serviços oferecidos estão combate a incêndios, salvamentos, atendimento pré-hospitalar e suporte em ocorrências de trânsito.
Segundo estimativas apresentadas durante o evento, a instalação da unidade dentro do município pode reduzir entre 50% e 70% o tempo de resposta em emergências, com atendimentos ocorrendo entre cinco e oito minutos após o acionamento.
O secretário estadual de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Salles, afirmou que a ampliação das unidades operacionais é fundamental para encurtar distâncias e aumentar a eficiência do atendimento.
"Tendo novas unidades, a gente consegue diminuir o tempo de atendimento nas emergências", destacou.
O novo destacamento será comandado por Leonardo Lessa, morador de Iguaba Grande. A escolha de um nome ligado ao município foi tratada nos bastidores como um gesto de fortalecimento da relação entre a corporação e a cidade.
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