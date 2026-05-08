Comandante-geral destacou importância de novas unidades operacionais. - Reprodução/ Ascom

Comandante-geral destacou importância de novas unidades operacionais.Reprodução/ Ascom

Publicado 08/05/2026 15:42

Iguaba Grande - A inauguração do novo destacamento do Corpo de Bombeiros Militar de Iguaba Grande, nesta sexta-feira (8), marcou não apenas um avanço na estrutura de segurança pública da cidade, mas também a primeira agenda oficial no interior do estado do governador em exercício, desembargador Ricardo Couto. O evento reuniu autoridades estaduais e municipais e reforçou a aproximação política entre o Governo do Estado e a Região dos Lagos.



Instalado no bairro Estação, ao lado da UPA, o destacamento passa a integrar o "Projeto Bombeiro 100%", iniciativa estadual voltada à ampliação da presença operacional da corporação nos municípios fluminenses. A proposta é descentralizar o atendimento e reduzir o tempo de resposta em ocorrências emergenciais.



Durante a solenidade, Ricardo Couto destacou o impacto direto da nova estrutura na rotina da população e afirmou que a unidade representa um investimento estratégico para a segurança regional.



"O novo destacamento do Corpo de Bombeiros chega para fortalecer o atendimento de emergência e levar mais segurança e tranquilidade para toda a população de Iguaba Grande e da região", afirmou o governador em exercício.



O prefeito Fabinho também ressaltou o peso político e operacional da entrega para o município, principalmente pela presença de um comandante da própria cidade à frente da unidade.



"A inauguração do destacamento representa mais um avanço na segurança pública da nossa cidade, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento à população", declarou.



A estrutura foi projetada para abrigar até seis militares e contará diariamente com equipes entre quatro e seis bombeiros por turno, atuando em regime de escala. Entre os serviços oferecidos estão combate a incêndios, salvamentos, atendimento pré-hospitalar e suporte em ocorrências de trânsito.



Segundo estimativas apresentadas durante o evento, a instalação da unidade dentro do município pode reduzir entre 50% e 70% o tempo de resposta em emergências, com atendimentos ocorrendo entre cinco e oito minutos após o acionamento.