Professores tiveram contato com tendências do ensino contemporâneo. - Reprodução/ Ascom

Professores tiveram contato com tendências do ensino contemporâneo.Reprodução/ Ascom

Publicado 09/05/2026 12:51

Araruama - A participação da comitiva de Araruama na Bett Brasil 2026, considerada a maior feira de inovação e tecnologia voltada para a educação da América Latina, ganhou destaque entre profissionais da rede municipal e reforçou o discurso da gestão da prefeita Daniela Soares (PL) de investir na modernização do ensino público.



Realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, o evento reuniu especialistas, empresas e educadores de diversos países para discutir temas ligados à tecnologia, inteligência artificial e desenvolvimento humano na educação. A iniciativa da Prefeitura de Araruama em levar diretores, professores e orientadores pedagógicos ao encontro foi comemorada pelos participantes.



A prefeita Daniela Soares afirmou que a proposta é aproximar a rede municipal das ferramentas e experiências mais modernas do setor educacional.



“Levar nossos educadores para conhecer o que existe de mais moderno na Educação é investir diretamente no futuro dos nossos alunos. Queremos trazer para Araruama ideias, ferramentas e experiências que possam ser aplicadas na nossa rede municipal”, declarou.



Entre os profissionais da educação, o sentimento predominante foi de reconhecimento pela oportunidade inédita. A orientadora pedagógica Lidiane Onaindia, da Escola Bilíngue Professor João Raposo, destacou o impacto da experiência para o desenvolvimento de novas práticas dentro das unidades escolares.



Já a diretora Monique Marins, da Escola Municipal Professor Orlando Dias Ribeiro, ressaltou a troca de experiências e o contato com materiais pedagógicos apresentados durante a feira. Segundo ela, o evento abre portas para novas possibilidades dentro da rede municipal.



A participação também foi vista como um marco por profissionais com longa trajetória na educação pública. Diretor da Escola Municipal André Gomes dos Santos há 25 anos, Evaldo Magalhães afirmou que nunca havia participado de um encontro educacional dessa dimensão.



Educadores ligados ao ensino bilíngue e à educação infantil também destacaram a importância da presença de Araruama no evento, especialmente pelo contato com projetos inovadores que podem ser adaptados à realidade das escolas municipais.



A Bett Brasil 2026 terminou nesta sexta-feira (8) consolidando-se mais uma vez como um dos principais espaços de debate sobre o futuro da educação no país.