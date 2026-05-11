Durante a reunião, Fabinho apresentou vídeos e relatórios técnicos mostrando a realidade do bairro e reforçando a necessidade de acelerar o andamento do projeto. - Reprodução/ Ascom

Durante a reunião, Fabinho apresentou vídeos e relatórios técnicos mostrando a realidade do bairro e reforçando a necessidade de acelerar o andamento do projeto.Reprodução/ Ascom

Publicado 11/05/2026 18:44

Iguaba Grande - De Iguaba Grande, o prefeito Fabinho Costa começou a semana reforçando o trabalho de articulação institucional em defesa da cidade. Esteve na capital fluminense para uma reunião estratégica com Gustavo Botto, na Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Rio de Janeiro em Brasília. A agenda aconteceu poucos dias após a visita do governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, De Iguaba Grande, o prefeito Fabinho Costa começou a semana reforçando o trabalho de articulação institucional em defesa da cidade. Esteve na capital fluminense para uma reunião estratégica com Gustavo Botto, na Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Rio de Janeiro em Brasília. A agenda aconteceu poucos dias após a visita do governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, à inauguração do novo destacamento do Corpo de Bombeiros Militar no município iguabense . Na ocasião, Fabinho aproveitou o contato direto com o chefe do Executivo estadual para apresentar demandas que, segundo ele, acabaram ficando travadas durante o recente cenário político vivido pelo Estado. Entre as prioridades levadas pelo prefeito está a obra de macrodrenagem do bairro Canellas City, considerada urgente pela administração municipal devido aos problemas históricos enfrentados pelos moradores da região. Durante a reunião, Fabinho apresentou vídeos e relatórios técnicos mostrando a realidade do bairro e reforçando a necessidade de acelerar o andamento do projeto.

SEM INTERFERÊNCIAS POLÍTICAS

Aliados próximos destacam que Fabinho tem adotado uma postura de forte presença institucional. Reprodução/ Ascom



Nos bastidores, a avaliação do governo municipal foi positiva. Segundo Fabinho, a equipe estadual deixou claro que a análise das demandas seguirá critérios técnicos e necessidades reais dos municípios, sem interferências políticas. A sinalização foi recebida com otimismo pelo prefeito, que busca destravar obras importantes e ampliar a captação de recursos federais para novos investimentos na cidade. Aliados próximos destacam que Fabinho tem adotado uma postura de forte presença institucional, aproveitando cada espaço de diálogo para defender interesses do município. “O prefeito é um pedinte da cidade”, disse ele à coluna. Nos bastidores, a avaliação do governo municipal foi positiva. Segundo Fabinho, a equipe estadual deixou claro que a análise das demandas seguirá critérios técnicos e necessidades reais dos municípios, sem interferências políticas. A sinalização foi recebida com otimismo pelo prefeito, que busca destravar obras importantes e ampliar a captação de recursos federais para novos investimentos na cidade. Aliados próximos destacam que Fabinho tem adotado uma postura de forte presença institucional, aproveitando cada espaço de diálogo para defender interesses do município. “O prefeito é um pedinte da cidade”, disse ele à coluna.