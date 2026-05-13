Cidade recebeu autoridades e lideranças durante semana de comemorações oficiais.Reprodução/ RCFM
Durante conversa com a imprensa, Marcelo também voltou a defender a necessidade de planejamento a longo prazo, especialmente diante da dependência dos royalties. O prefeito destacou que o fortalecimento do turismo precisa caminhar junto com a preservação ambiental para garantir sustentabilidade econômica nas próximas décadas. “O royalty um dia acaba e precisamos pensar nas próximas gerações”, afirmou.
DOBRADINHA POLÍTICA
Ao lado de Marcelo, o vice-prefeito Diego Silveira (MDB) reforçou o discurso de alinhamento entre os dois gestores e destacou o ambiente de estabilidade administrativa no município. Segundo Diego, a parceria entre prefeito e vice tem contribuído diretamente para o andamento dos projetos da cidade. A programação de aniversário segue durante a semana com eventos culturais, shows e atividades voltadas aos moradores e turistas.
FREIXO DE OLHO NA COSTA DO SOL
Presente nas comemorações pelos 41 anos de emancipação de Arraial do Cabo, o ex-deputado federal Marcelo Freixo aproveitou a passagem pela cidade para reforçar o discurso em defesa do turismo no interior fluminense. Durante conversa com a imprensa, Freixo classificou Arraial como “o Caribe brasileiro” e destacou o potencial turístico da Região dos Lagos como motor de geração de emprego e renda. Além de participar da programação oficial do aniversário da cidade, Freixo também cumpriu agenda com representantes da pesca artesanal, aquicultura e economia solidária. Os encontros reuniram mulheres da pesca, integrantes da Associação de Pesca da Prainha, organizadores da Feira do Café com Peixe, além de coletivos culturais, juventude, surfistas e grupos ligados ao turismo comunitário. A movimentação reforça a estratégia de aproximação com setores populares e produtivos da região.
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CENÁRIO POLÍTICO
Durante a entrevista, Freixo confirmou que pretende disputar uma vaga de deputado federal nas próximas eleições. Segundo ele, após a passagem pela Embratur, o foco seguirá voltado para pautas ligadas ao desenvolvimento econômico e turístico. O ex-presidente da autarquia também ressaltou os números alcançados pelo turismo internacional no país nos últimos anos e defendeu maior atenção do estado ao interior fluminense. “O Rio de Janeiro não pode ser pensado apenas pela capital”, afirmou.
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