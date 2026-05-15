Lideranças debateram investimentos para municípios da Costa do Sol. - Reprodução/ Ascom

Lideranças debateram investimentos para municípios da Costa do Sol.Reprodução/ Ascom

Publicado 15/05/2026 15:15

São Pedro da Aldeia - O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), recebeu nesta quinta-feira (14) o pré-candidato a deputado estadual Felipe Pampolha (PP) para uma grande reunião política no município.



O encontro reuniu apoiadores, lideranças políticas e autoridades locais, entre elas o vereador Moisés Batista (SD), em um clima de conversa, articulação e troca de ideias sobre o futuro da região e do estado.