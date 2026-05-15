Lideranças debateram investimentos para municípios da Costa do Sol.Reprodução/ Ascom

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Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), recebeu nesta quinta-feira (14) o pré-candidato a deputado estadual Felipe Pampolha (PP) para uma grande reunião política no município.

O encontro reuniu apoiadores, lideranças políticas e autoridades locais, entre elas o vereador Moisés Batista (SD), em um clima de conversa, articulação e troca de ideias sobre o futuro da região e do estado.
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Lideranças debateram investimentos para municípios da Costa do Sol. - Reprodução/ Ascom
Participantes conversaram sobre desenvolvimento regional e investimentos. - Reprodução/ Ascom
Fábio do Pastel recebeu Felipe Pampolha em encontro político em São Pedro. - Reprodução/ Ascom
Participantes conversaram sobre desenvolvimento regional e investimentos. - Reprodução/ Ascom
Participantes conversaram sobre desenvolvimento regional e investimentos. - Reprodução/ Ascom


A reunião movimentou a cidade e serviu também para fortalecer alianças políticas e aproximar diferentes lideranças. Durante o encontro, os participantes conversaram sobre demandas da população, investimentos e projetos voltados para o desenvolvimento da Região dos Lagos.

Pastel destacou a importância do diálogo e da união entre os representantes políticos. “É muito bom ver tanta gente reunida, conversando e pensando junta no melhor para o nosso estado”, afirmou o prefeito.

Sempre bem à vontade com a população e as lideranças da cidade, Pastel circulou pelo encontro cumprimentando os presentes, tirando fotos e reforçando o clima de proximidade que costuma marcar seus eventos políticos em São Pedro da Aldeia.