Prefeita destacou avanço da Educação em pouco mais de um ano de gestão. - Reprodução/ Ascom

Prefeita destacou avanço da Educação em pouco mais de um ano de gestão.Reprodução/ Ascom

Publicado 14/05/2026 15:50

Araruama - A cidade de Araruama ganhou projeção nacional nesta quarta-feira (13) ao figurar entre as dez secretarias municipais de Educação finalistas do Prêmio Sim à Igualdade Racial 2026, promovido pelo Instituto Identidades do Brasil (IDBR), no Rio de Janeiro. Em um universo de cerca de 5 mil redes estaduais e municipais avaliadas, o município foi o único representante da Região dos Lagos indicado à premiação e um dos apenas dois do estado do Rio selecionados, ao lado da capital fluminense.



O reconhecimento foi recebido nos bastidores políticos locais como mais um reforço da estratégia da gestão da prefeita Daniela Soares (PL) de investir na Educação como uma das vitrines administrativas do governo.



Embora o 1º lugar tenha ficado com a cidade do Rio, Araruama comemorou o feito histórico de alcançar a reta final de uma das principais premiações voltadas à promoção da igualdade racial no país. A cerimônia reuniu gestores públicos, educadores e representantes de iniciativas ligadas à inclusão e representatividade.



Durante o evento, Daniela destacou que o reconhecimento nacional representa os resultados de pouco mais de um ano de gestão e o trabalho desenvolvido pela rede municipal de ensino.



“Estar entre os finalistas de um prêmio dessa relevância nacional é motivo de muito orgulho para Araruama. Isso mostra que a cidade segue trabalhando forte e consolidando uma Educação comprometida com conhecimento, consciência e igualdade”, afirmou a prefeita.



"NO CAMINHO CERTO"

O reconhecimento colocou Araruama ao lado de grandes capitais brasileiras no debate educacional. Reprodução/ Ascom



A comitiva de Araruama contou ainda com a participação da secretária municipal de Educação, Valéria Amaral, da subsecretária Lilian Oliveira, além de professores da rede e representantes quilombolas. Valéria ressaltou que a indicação simboliza o reconhecimento de um trabalho coletivo desenvolvido dentro das escolas municipais.



“Estar entre as dez melhores secretarias municipais do Brasil nesse tema reforça que Araruama está no caminho certo”, declarou. A comitiva de Araruama contou ainda com a participação da secretária municipal de Educação, Valéria Amaral, da subsecretária Lilian Oliveira, além de professores da rede e representantes quilombolas. Valéria ressaltou que a indicação simboliza o reconhecimento de um trabalho coletivo desenvolvido dentro das escolas municipais.“Estar entre as dez melhores secretarias municipais do Brasil nesse tema reforça que Araruama está no caminho certo”, declarou.