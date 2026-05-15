Estruturas do futuro parque temático começaram a desembarcar na cidade. - Reprodução/ Ascom

Estruturas do futuro parque temático começaram a desembarcar na cidade.Reprodução/ Ascom

Publicado 15/05/2026 12:42

Iguaba Grande - A quinta-feira (14) entrou para a história política e turística de Iguaba Grande. O município recebeu os primeiros 15 contêineres com as réplicas dos gigantes que irão compor a aguardada Ilha dos Dinossauros, empreendimento tratado pela gestão municipal como um divisor de águas para o desenvolvimento econômico e turístico da cidade.



As estruturas, vindas diretamente da China, começaram a desembarcar sob forte esquema de logística e segurança montado pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública. Equipes da Guarda Civil Municipal acompanharam toda a operação na entrada da cidade, enquanto moradores registravam com curiosidade e entusiasmo a chegada dos primeiros “moradores” do parque temático.



O momento também teve forte peso político. O prefeito Fabinho Costa (CID) acompanhou pessoalmente a chegada dos equipamentos ao lado do ex-prefeito Vantoil Martins (PSB), reforçando a sintonia política entre os dois grupos responsáveis pela construção e continuidade do projeto.

Estruturas começaram a ser descarregadas sob esquema especial de segurança. Reprodução/ Ascom



Nas redes sociais, Fabinho classificou o momento como um “dia histórico” para o município e destacou o impacto que o empreendimento deve gerar na economia local.



“Esse é um marco que vai transformar de vez o turismo na Região dos Lagos e dar aquele impulso gigante na nossa economia local”, afirmou o prefeito.



Segundo a Prefeitura, a Ilha dos Dinossauros deverá impulsionar a geração de empregos, fortalecer o comércio local e ampliar o fluxo turístico na cidade, consolidando Iguaba como um novo polo de entretenimento e lazer da Região dos Lagos.



A previsão é que o parque seja inaugurado em agosto. Novos contêineres com estruturas e réplicas devem chegar nos próximos dias, aumentando ainda mais a expectativa da população em torno daquele que já é considerado um dos projetos mais comentados da região. Nas redes sociais, Fabinho classificou o momento como um “dia histórico” para o município e destacou o impacto que o empreendimento deve gerar na economia local.“Esse é um marco que vai transformar de vez o turismo na Região dos Lagos e dar aquele impulso gigante na nossa economia local”, afirmou o prefeito.Segundo a Prefeitura, a Ilha dos Dinossauros deverá impulsionar a geração de empregos, fortalecer o comércio local e ampliar o fluxo turístico na cidade, consolidando Iguaba como um novo polo de entretenimento e lazer da Região dos Lagos.A previsão é que o parque seja inaugurado em agosto. Novos contêineres com estruturas e réplicas devem chegar nos próximos dias, aumentando ainda mais a expectativa da população em torno daquele que já é considerado um dos projetos mais comentados da região.