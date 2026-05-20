São Pedro da Aldeia - O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), completou 48 anos nesta segunda-feira (18) mas sem clima de folga ou comemoração longe da rotina administrativa. O dia foi marcado por agenda de trabalho, live nas redes sociais e vistoria em obras de unidades do CRAS no município. Mais cedo, ele comentou nas redes sociais o sucesso da programação de aniversário da cidade, dia 16 de maio, que contou com desfile cívico e show do cantor Tiee. Sobre este evento, Pastel nem tomou conhecimento de um pequeno grupo que o vaiou no palco, antes de anunciar o artista. Disse que é coisa normal de acontecer e que teria sido orquestrado pela oposição. Na rede social, Pastel destacou a participação popular nos eventos e aproveitou para dizer que gosta de passar o aniversário trabalhando. “Hoje é meu aniversário. Mas eu sempre falo que aniversário trabalhando pode ser um dos meus melhores aniversários”, afirmou. Na sequência, o prefeito foi vistoriar as obras no CRAS do Porto da Aldeia, onde destacou intervenções estruturais na unidade, como reforma do muro, construção de calçadas, paisagismo e melhorias gerais no espaço. Segundo ele, outras unidades da assistência social também receberão investimentos. “Isso eu falo que é trabalhar, isso eu falo que é dar qualidade de vida não só para o munícipe, mas também para os servidores desse espaço”, declarou ele, que participou do “faxinão” no local.
"AÇÃO DA OPOSIÇÃO"
Falando em Fábio do Pastel, o prefeito aldeense tratou com tranquilidade, em live nas redes sociais, as vaias recebidas antes do show de Tiee, na festa pelos 409 anos de São Pedro da Aldeia. Segundo ele, o episódio teria sido articulado por pessoas ligadas à oposição, algo que, na avaliação do prefeito, não abalou o saldo positivo da programação. Pastel destacou que, durante o desfile cívico, foi cumprimentado e aplaudido pelo público, enquanto a vaia apareceu de forma pontual apenas no show. O prefeito preferiu enfatizar o sucesso da festa, dizendo que o evento reuniu público semelhante ao show de Ferrugem (ano passado), além de elogiar o Fest Verão, o desfile e a apresentação de Tiee. “Fiquei muito feliz com o resultado”, resumiu. À noite, Pastel ainda reuniu amigos mais próximos para comemorar o aniversário em clima reservado.
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