Paisagismo também faz parte das mudanças na unidade da assistência social. - Reprodução/

Paisagismo também faz parte das mudanças na unidade da assistência social.Reprodução/

Publicado 20/05/2026 10:07 | Atualizado 20/05/2026 11:05

São Pedro da Aldeia - O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), completou 48 anos nesta segunda-feira (18) mas sem clima de folga ou comemoração longe da rotina administrativa. O dia foi marcado por agenda de trabalho, live nas redes sociais e vistoria em obras de unidades do CRAS no município. Mais cedo, ele comentou nas redes sociais o sucesso da programação de aniversário da cidade, dia 16 de maio, que contou com desfile cívico e show do cantor Tiee. Sobre este evento, Pastel nem tomou conhecimento de um pequeno grupo que o vaiou no palco, antes de anunciar o artista. Disse que é coisa normal de acontecer e que teria sido orquestrado pela oposição. Na rede social, Pastel destacou a participação popular nos eventos e aproveitou para dizer que gosta de passar o aniversário trabalhando. “Hoje é meu aniversário. Mas eu sempre falo que aniversário trabalhando pode ser um dos meus melhores aniversários”, afirmou. Na sequência, o prefeito foi vistoriar as obras no CRAS do Porto da Aldeia, onde destacou intervenções estruturais na unidade, como reforma do muro, construção de calçadas, paisagismo e melhorias gerais no espaço. Segundo ele, outras unidades da assistência social também receberão investimentos. “Isso eu falo que é trabalhar, isso eu falo que é dar qualidade de vida não só para o munícipe, mas também para os servidores desse espaço”, declarou ele, que participou do “faxinão” no local.



"AÇÃO DA OPOSIÇÃO"

Fábio do Pastel comemorou 48 anos mantendo agenda de trabalho em São Pedro da Aldeia. Reprodução/



Falando em Fábio do Pastel, o prefeito aldeense tratou com tranquilidade, em live nas redes sociais, as vaias recebidas antes do show de Tiee, na festa pelos 409 anos de São Pedro da Aldeia. Segundo ele, o episódio teria sido articulado por pessoas ligadas à oposição, algo que, na avaliação do prefeito, não abalou o saldo positivo da programação. Pastel destacou que, durante o desfile cívico, foi cumprimentado e aplaudido pelo público, enquanto a vaia apareceu de forma pontual apenas no show. O prefeito preferiu enfatizar o sucesso da festa, dizendo que o evento reuniu público semelhante ao show de Ferrugem (ano passado), além de elogiar o Fest Verão, o desfile e a apresentação de Tiee. “Fiquei muito feliz com o resultado”, resumiu. À noite, Pastel ainda reuniu amigos mais próximos para comemorar o aniversário em clima reservado. Falando em Fábio do Pastel, o prefeito aldeense tratou com tranquilidade, em live nas redes sociais, as vaias recebidas antes do show de Tiee, na festa pelos 409 anos de São Pedro da Aldeia. Segundo ele, o episódio teria sido articulado por pessoas ligadas à oposição, algo que, na avaliação do prefeito, não abalou o saldo positivo da programação. Pastel destacou que, durante o desfile cívico, foi cumprimentado e aplaudido pelo público, enquanto a vaia apareceu de forma pontual apenas no show. O prefeito preferiu enfatizar o sucesso da festa, dizendo que o evento reuniu público semelhante ao show de Ferrugem (ano passado), além de elogiar o Fest Verão, o desfile e a apresentação de Tiee. “Fiquei muito feliz com o resultado”, resumiu. À noite, Pastel ainda reuniu amigos mais próximos para comemorar o aniversário em clima reservado.