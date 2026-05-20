A secretária afirmou que a proposta da Casa da Mulher vai além da assistência social e busca estimular autonomia financeira feminina. - Reprodução/ RCFM

A secretária afirmou que a proposta da Casa da Mulher vai além da assistência social e busca estimular autonomia financeira feminina.Reprodução/ RCFM

Publicado 20/05/2026 11:43

Búzios - A secretária da Mulher de Búzios e pré-candidata a deputada estadual, Daniele Martins, aproveitou a participação no programa Renata Cristiane Online, da Rádio RCFM, nesta terça-feira (19), para reforçar pautas sociais e ampliar seu discurso político mirando espaço na disputa eleitoral da Região dos Lagos.



Durante a entrevista, Daniele destacou o reconhecimento conquistado pela Casa da Mulher Buziana em uma premiação promovida pelo Sebrae voltada ao empreendedorismo. Segundo ela, o projeto alcançou o terceiro lugar entre 92 municípios participantes, resultado atribuído às ações de capacitação profissional desenvolvidas no município.



A secretária afirmou que a proposta da Casa da Mulher vai além da assistência social e busca estimular autonomia financeira feminina. Para isso, o espaço mantém parcerias com instituições como Sebrae, Senac e Firjan, oferecendo cursos em áreas tradicionalmente dominadas por homens, como construção civil, drywall, elétrica e colocação de revestimentos.



Nos bastidores políticos, aliados avaliam que Daniele tenta consolidar uma imagem ligada à pauta feminina, empreendedorismo e inclusão produtiva, temas considerados estratégicos para ampliar sua projeção regional na pré-campanha.

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Outro ponto enfatizado pela secretária foi a rede de proteção às mulheres vítimas de violência em Búzios. Ela destacou a atuação integrada de equipamentos como o SEAM, a Patrulha Maria da Penha e a Sala Lilás instalada no hospital municipal, além do auxílio financeiro destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade social e sob medida protetiva.



Daniele também aproveitou o espaço para defender maior representatividade política da Região dos Lagos na Alerj. Segundo ela, os municípios da região precisam de parlamentares mais próximos da realidade local e atentos às demandas específicas das cidades do interior.



Confira. Outro ponto enfatizado pela secretária foi a rede de proteção às mulheres vítimas de violência em Búzios. Ela destacou a atuação integrada de equipamentos como o SEAM, a Patrulha Maria da Penha e a Sala Lilás instalada no hospital municipal, além do auxílio financeiro destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade social e sob medida protetiva.Daniele também aproveitou o espaço para defender maior representatividade política da Região dos Lagos na Alerj. Segundo ela, os municípios da região precisam de parlamentares mais próximos da realidade local e atentos às demandas específicas das cidades do interior.Confira.



