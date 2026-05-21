A prefeita foi homenageada pela implantação do sistema de iluminação pública em LED em Araruama. - Reprodução/ Ascom

A prefeita foi homenageada pela implantação do sistema de iluminação pública em LED em Araruama.Reprodução/ Ascom

Publicado 21/05/2026 17:19

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), recebeu, na tarde desta quinta-feira (21), o prêmio "Prefeita Inovadora 2026" durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado em Teresópolis. Ela foi acompanhada de sua vice, Verônica Januário (Novo).



A premiação reconhece gestores públicos que desenvolvem iniciativas inovadoras capazes de promover melhorias na qualidade de vida da população e maior eficiência na administração pública. A prefeita foi homenageada pela implantação do sistema de iluminação pública em LED em Araruama, uma ação que vem transformando a infraestrutura urbana do município.



Com mais de quatro mil pontos de iluminação em LED já instalados, Araruama vem se transformando gradativamente em um grande parque de iluminação pública em LED, levando mais segurança, eficiência e economia para a população em diversos bairros da cidade.



A substituição das antigas luminárias pela tecnologia LED tem proporcionado mais economia, redução no consumo de energia e maior eficiência na iluminação das vias, contribuindo diretamente para a segurança e o bem-estar da população.



Ao receber o prêmio, a prefeita destacou a importância de investir em soluções modernas que gerem resultados concretos para os moradores.



"É com muito orgulho que estamos aqui representando Araruama, o nosso trabalho à frente da gestão há um ano e quatro meses. Já conseguimos o prêmio de inovação. Esse prêmio é muito importante para nossa cidade porque não fala só sobre iluminação pública, mas também de segurança. A nossa cidade já instalou até hoje mais de quatro mil braços de iluminação de LED, transformando gradativamente Araruama em um grande parque de iluminação pública em LED, trazendo mais segurança, eficiência e economia para a população", afirmou.



O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes reúne gestores, especialistas e representantes de instituições públicas para debater soluções tecnológicas e projetos inovadores voltados ao desenvolvimento sustentável dos municípios.