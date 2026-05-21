O prefeito Dr. Serginho (PL) passou o dia nas ruas acompanhando ações emergenciais, monitorando equipes e tentando minimizar os impactos do temporal. - Reprodução/

O prefeito Dr. Serginho (PL) passou o dia nas ruas acompanhando ações emergenciais, monitorando equipes e tentando minimizar os impactos do temporal.Reprodução/

Publicado 21/05/2026 14:09 | Atualizado 21/05/2026 14:10