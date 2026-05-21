O prefeito Dr. Serginho (PL) passou o dia nas ruas acompanhando ações emergenciais, monitorando equipes e tentando minimizar os impactos do temporal.Reprodução/
Cabo Frio -
Cabo Frio teve um dia de caos climático e muito bastidor político nesta quarta (20). Com diversos pontos da cidade debaixo d’água — incluindo o Centro e o entorno da Praia do Forte
— o prefeito Dr. Serginho (PL) passou o dia nas ruas acompanhando ações emergenciais, monitorando equipes e tentando minimizar os impactos do temporal. No meio da correria, Serginho acabou tendo que cancelar uma reunião que estava marcada justamente com o prefeito de Campos e pré-candidato a deputado federal, Wladimir Garotinho (PL). Sim, ele mesmo: filho do ex-governador Anthony Garotinho (REP), que virou uma espécie de “inquisidor oficial” da gestão cabo-friense. Quem acompanha as redes de Garotinho percebe que Cabo Frio entrou definitivamente no radar político do ex-governador. Críticas, vídeos, denúncias e comentários sobre a cidade passaram a ser frequentes, quase sempre com a gestão Serginho no centro da mira. Mas quem imaginava que isso pudesse contaminar a relação entre Serginho e Wladimir se enganou. Nos bastidores, os dois mantêm relação próxima, se tratam como parceiros e afirmam separar o estilo “metralhadora” de Anthony da convivência política entre eles. No fim das contas, o que atrapalhou o encontro não foi Garotinho — foi São Pedro.“GAROTINHO TÁ COMIGO”, DIZ WLADIMIR
Ainda falando da passagem de Wladimir Garotinho pelo cenário político cabo-friense, uma declaração dada ao programa Renata Cristiane Online de hoje ajudou a embaralhar ainda mais o tabuleiro de alianças para 2026. Questionado sobre de que lado Anthony Garotinho estaria em Cabo Frio — já que na semana passada gravou vídeo em apoio à ex-prefeita Magdala Furtado (PV) — Wladimir foi direto: disse que o pai está com ele, assim como ele está com o pai. A resposta chamou atenção porque, apesar de Wladimir estar hoje no PL e Anthony no Republicanos, o ex-governador declarou apoio a Magdala, enquanto Serginho e Wladimir seguem próximos politicamente. Mesmo assim, o prefeito de Campos garantiu que a relação familiar e política segue alinhada e que o pai caminhará ao lado dele no projeto eleitoral. Então tá.
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