Representantes de Arraial acompanharam debates sobre cidades inteligentes.Reprodução/ Ascom
A comitiva de Arraial do Cabo no evento foi formada pelo vice-prefeito Diego Silveira, pelo subsecretário de Ciência e Tecnologia, Victor Fontes, e pelo coordenador de Modernização e Gestão Digital, Francisco Mattos, que representaram o município nas atividades do fórum e nas apresentações de experiências exitosas em inovação e transformação digital.
Para o vice-prefeito Diego Silveira, o reconhecimento demonstra o compromisso da administração municipal com a modernização da cidade e com investimentos voltados para o futuro da população.
“Esse prêmio representa o esforço coletivo da gestão municipal em transformar Arraial do Cabo em uma cidade cada vez mais conectada, inovadora e preparada para os desafios do futuro. Seguiremos investindo em tecnologia, principalmente na educação, para garantir mais oportunidades para nossos jovens e mais eficiência nos serviços públicos”, destacou.
Promovido com o objetivo de estimular a troca de experiências sobre o uso estratégico da tecnologia na gestão pública, o fórum contou com palestras, apresentações de cases, debates e exposição de soluções voltadas para áreas como educação, saúde, mobilidade urbana, conectividade, segurança pública e gestão eficiente.
Entre os convidados para compartilhar experiências, Francisco Mattos apresentou iniciativas voltadas à transformação digital da administração pública municipal, destacando ações implantadas em Arraial do Cabo para modernizar serviços e ampliar a eficiência da gestão.
O subsecretário de Ciência e Tecnologia, Victor Fontes, ressaltou a importância do reconhecimento e os investimentos realizados pela gestão municipal no fortalecimento da educação por meio da tecnologia.
“Receber esse reconhecimento reforça que investir em tecnologia na educação é investir no futuro da nossa cidade. Esse resultado é fruto do compromisso da gestão municipal em preparar nossos estudantes para o futuro, utilizando a tecnologia como ferramenta de desenvolvimento, aprendizagem e oportunidade”, afirmou.
Nos últimos anos, a rede municipal de ensino de Arraial do Cabo vem passando por importantes avanços tecnológicos, entre eles a implementação de salas híbridas, distribuição de tablets, ampliação da internet de alta velocidade nas unidades escolares e adoção de plataformas educacionais, como o Educa.ai, que contribuem para uma educação mais moderna, dinâmica e inclusiva.
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