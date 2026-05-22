Representantes de Arraial acompanharam debates sobre cidades inteligentes. - Reprodução/ Ascom

Representantes de Arraial acompanharam debates sobre cidades inteligentes.Reprodução/ Ascom

Publicado 22/05/2026 18:30

Arraial do Cabo - Representando o prefeito Marcelo Magno, o vice-prefeito Diego Silveira recebeu o prêmio “Prefeito Inovador”, reconhecimento concedido pelos avanços promovidos pelo município na área de tecnologias educacionais. A premiação foi conquistada graças à aquisição de equipamentos tecnológicos para as salas de aula da rede municipal, iniciativa que vem ampliando o acesso à tecnologia e fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem nas escolas de Arraial do Cabo.



A comitiva de Arraial do Cabo no evento foi formada pelo vice-prefeito Diego Silveira, pelo subsecretário de Ciência e Tecnologia, Victor Fontes, e pelo coordenador de Modernização e Gestão Digital, Francisco Mattos, que representaram o município nas atividades do fórum e nas apresentações de experiências exitosas em inovação e transformação digital.



Para o vice-prefeito Diego Silveira, o reconhecimento demonstra o compromisso da administração municipal com a modernização da cidade e com investimentos voltados para o futuro da população.

“Esse prêmio representa o esforço coletivo da gestão municipal em transformar Arraial do Cabo em uma cidade cada vez mais conectada, inovadora e preparada para os desafios do futuro. Seguiremos investindo em tecnologia, principalmente na educação, para garantir mais oportunidades para nossos jovens e mais eficiência nos serviços públicos”, destacou.



Promovido com o objetivo de estimular a troca de experiências sobre o uso estratégico da tecnologia na gestão pública, o fórum contou com palestras, apresentações de cases, debates e exposição de soluções voltadas para áreas como educação, saúde, mobilidade urbana, conectividade, segurança pública e gestão eficiente.



Entre os convidados para compartilhar experiências, Francisco Mattos apresentou iniciativas voltadas à transformação digital da administração pública municipal, destacando ações implantadas em Arraial do Cabo para modernizar serviços e ampliar a eficiência da gestão.



O subsecretário de Ciência e Tecnologia, Victor Fontes, ressaltou a importância do reconhecimento e os investimentos realizados pela gestão municipal no fortalecimento da educação por meio da tecnologia.

“Receber esse reconhecimento reforça que investir em tecnologia na educação é investir no futuro da nossa cidade. Esse resultado é fruto do compromisso da gestão municipal em preparar nossos estudantes para o futuro, utilizando a tecnologia como ferramenta de desenvolvimento, aprendizagem e oportunidade”, afirmou.



Nos últimos anos, a rede municipal de ensino de Arraial do Cabo vem passando por importantes avanços tecnológicos, entre eles a implementação de salas híbridas, distribuição de tablets, ampliação da internet de alta velocidade nas unidades escolares e adoção de plataformas educacionais, como o Educa.ai, que contribuem para uma educação mais moderna, dinâmica e inclusiva.