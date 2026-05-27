Publicou uma foto geral, no palco com Lula mas só hoje divulgou imagem dele ao lado do presidente. - Reprodução/ Ascom

Publicou uma foto geral, no palco com Lula mas só hoje divulgou imagem dele ao lado do presidente.Reprodução/ Ascom

Publicado 27/05/2026 13:38

Cabo Frio - O vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar, transformou o início da semana em pura tensão política nos bastidores da cidade. Publicou uma foto geral, no palco com Lula mas só hoje divulgou imagem dele ao lado do presidente. Sim... guardou direitinho o material até o timing político parecer mais interessante. E não para por aí. Nos corredores da política cabo-friense já tem gente garantindo que ainda vem vídeo por aí. Isso mesmo: vídeo de Miguel com Lula. Será? A situação, convenhamos, é daquelas que ninguém imaginaria há alguns meses. O prefeito Dr. Serginho é um dos principais nomes do PL na Região dos Lagos, enquanto Miguel, hoje sem partido, vem demonstrando uma aproximação cada vez menos discreta com o campo petista. Se vai se filiar ao PT, ninguém sabe. Mas que está procurando um novo abrigo político após o afastamento quase irreversível de Serginho, isso já virou leitura dominante nos bastidores.



COMEÇA OUTRO JOGO

Enquanto isso, aliados do governo observam cada movimento do vice-prefeito com uma mistura de irritação, cautela e desconfiança. Reprodução/ RCFM



E aí começa outro jogo: quem Miguel vai apoiar em 2026? Para governador, ninguém mais tem dúvida de que o vice-prefeito caminha com Eduardo Paes. A grande incógnita agora é outra: quem serão os candidatos a deputado estadual e federal apoiados por ele? O nome da deputada Benedita da Silva circula forte nas especulações, mas Miguel segue escorregando quando o assunto entra em pauta. Tem dito apenas que fará os anúncios “ainda esta semana”. Enquanto isso, aliados do governo observam cada movimento do vice-prefeito com uma mistura de irritação, cautela e desconfiança. Mas a verdade é o seguinte: todo mundo quer saber, nessa confusão política, com quem que o Miguel vai ficar. Aí tá o mistério, ele vai pra que lado? Lá atrás, tinha um pessoal que dizia que ele estava com a Ana Paula Mendes. Noutra ocasião, antes dele se afastar do Serginho, disse que iria apoiar a Dra. Gabriela, mas isso foi antes da ruptura definitiva. Agora o pessoal quer saber pra quem será o apoio de Miguel. Não que o vice tenha um grau de importância, a menos que esse vice tire foto com o Lula. E aí começa outro jogo: quem Miguel vai apoiar em 2026? Para governador, ninguém mais tem dúvida de que o vice-prefeito caminha com Eduardo Paes. A grande incógnita agora é outra: quem serão os candidatos a deputado estadual e federal apoiados por ele? O nome da deputada Benedita da Silva circula forte nas especulações, mas Miguel segue escorregando quando o assunto entra em pauta. Tem dito apenas que fará os anúncios “ainda esta semana”. Enquanto isso, aliados do governo observam cada movimento do vice-prefeito com uma mistura de irritação, cautela e desconfiança. Mas a verdade é o seguinte: todo mundo quer saber, nessa confusão política, com quem que o Miguel vai ficar. Aí tá o mistério, ele vai pra que lado? Lá atrás, tinha um pessoal que dizia que ele estava com a Ana Paula Mendes. Noutra ocasião, antes dele se afastar do Serginho, disse que iria apoiar a Dra. Gabriela, mas isso foi antes da ruptura definitiva. Agora o pessoal quer saber pra quem será o apoio de Miguel. Não que o vice tenha um grau de importância, a menos que esse vice tire foto com o Lula.