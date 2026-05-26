"A cidade está avançando e o pacote de obras avança junto com a cidade", afirmou Dr. SerginhoReprodução/
Maria Joaquina abre nova fase do pacote de obras de Cabo Frio
Prefeito Dr. Serginho (PL) confirma início das intervenções e promete ampliar revitalização urbana
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Críticas de vereador provocam reação no cenário político de Búzios
Toni Russo questionou circulação da primeira-dama Daniele Martins em comunidades do Rio, a qual respondeu com discurso sobre presença popular e combate ao preconceito
Arraial do Cabo recebe prêmio por projeto educacional inovador
O município de Arraial do Cabo foi destaque no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região dos Lagos, realizado nesta quinta-feira (21), em Teresópolis. A cidade ficou entre as premiadas do evento, que reuniu prefeitos, gestores públicos, servidores e especialistas de cerca de 50 municípios do Estado do Rio de Janeiro.
Daniela Soares recebe prêmio de 'Inovação 2026' por iluminação pública de LED
Entrega aconteceu nesta quinta-feira (21), durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, em Teresópolis. Evento reúne gestores, especialistas e representantes de instituições públicas para debater soluções tecnológicas e sustentabilidade
Temporal muda agenda e adia encontro de Serginho com Wladimir em Cabo Frio
Com a cidade debaixo d’água, nesta quarta (20), prefeito acompanhou operações emergenciais e deixou articulações políticas em segundo plano
Daniela Soares acelera articulação com a PM para consolidar 42º BPM em Araruama
Prefeita recebeu comando do batalhão para alinhar demandas da futura sede e reforçar integração com forças de segurança da região. Além disso, destacou operações conjuntas contra motos irregulares e perturbação do sossego
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