"A cidade está avançando e o pacote de obras avança junto com a cidade", afirmou Dr. Serginho - Reprodução/

"A cidade está avançando e o pacote de obras avança junto com a cidade", afirmou Dr. SerginhoReprodução/

Publicado 26/05/2026 13:46

Cabo Frio - O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), anunciou nesta segunda-feira (25) uma nova etapa do pacote de obras da Prefeitura, com início marcado para a próxima segunda-feira (1º), pelo bairro Maria Joaquina. A intervenção prevê a construção da nova praça da localidade e integra o plano de revitalização urbana que a gestão vem utilizando como uma das principais vitrines administrativas do governo. O anúncio foi feito em vídeo publicado nas redes sociais, no qual o prefeito apresentou um esboço inicial do projeto e confirmou que a ordem de início das obras será assinada às 10h, durante cerimônia de lançamento da pedra fundamental. “A cidade está avançando e o pacote de obras avança junto com a cidade”, afirmou Dr. Serginho ao destacar que a reurbanização de Maria Joaquina marca o começo de uma sequência de intervenções planejadas para diferentes regiões do município.

PRAÇAS DA GAMBOA E DAS ÁGUAS

Segundo o prefeito, a Praça da Gamboa também já está licitada e deve ter a ordem de início assinada na semana seguinte. Logo depois, será a vez da Praça das Águas entrar no cronograma de revitalização. Nos bastidores políticos, o movimento é visto como uma tentativa da gestão de consolidar a imagem de um governo voltado para entregas urbanísticas e ocupação de espaços públicos, principalmente após meses de forte pressão sobre áreas sensíveis da cidade, como mobilidade, drenagem e serviços urbanos. “Vamos trabalhar intensamente para mudar Cabo Frio. É um pacote de obras e a cidade vai avançando cada dia mais”, declarou o prefeito.