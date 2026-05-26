Considerado o maior prêmio da América Latina voltado ao reconhecimento de iniciativas em defesa de uma sociedade mais justa e antirracista, o evento colocou Araruama em evidência nacional. - Reprodução/

Considerado o maior prêmio da América Latina voltado ao reconhecimento de iniciativas em defesa de uma sociedade mais justa e antirracista, o evento colocou Araruama em evidência nacional.Reprodução/

Publicado 26/05/2026 14:14

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares, viveu um domingo (24) de celebração ao lado da equipe da Secretaria Municipal de Educação, professores e gestores escolares durante a exibição do Prêmio Sim à Igualdade Racial, realizada no Museu da Imagem e do Som (MIS), no Rio de Janeiro.



Considerado o maior prêmio da América Latina voltado ao reconhecimento de iniciativas em defesa de uma sociedade mais justa e antirracista, o evento colocou Araruama em evidência nacional. O município figurou entre as dez secretarias de Educação finalistas do país, concorrendo com mais de 5.500 redes municipais e estaduais de ensino.



Em clima de orgulho e valorização da rede municipal, Daniela destacou o simbolismo do reconhecimento para uma gestão ainda em fase inicial. Segundo a prefeita, o resultado reforça o trabalho desenvolvido na área da inclusão e da equidade dentro das escolas municipais.



“Com apenas um ano e quatro meses de gestão, já estamos sendo referência em políticas de inclusão e equidade. Isso mostra a força da nossa equipe e o compromisso que temos com as nossas crianças e com a educação pública”, afirmou.



Durante a programação no MIS, Daniela também fez questão de dividir o momento com professores, diretores e profissionais da educação, ressaltando o sentimento de pertencimento e valorização dos servidores da rede.



“É com muito orgulho que estamos aqui falando da nossa cidade, da nossa origem e da nossa história. Araruama está sendo levada ao mundo através dessa transmissão”, declarou a prefeita.