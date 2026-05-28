Durante o encontro, Daniela apresentou demandas consideradas estratégicas para o crescimento de Araruama. - Reprodução/ Ascom

Durante o encontro, Daniela apresentou demandas consideradas estratégicas para o crescimento de Araruama.Reprodução/ Ascom

Publicado 28/05/2026 13:12

Durante a reunião, foram discutidas a viabilidade técnica do projeto e as etapas necessárias para que a proposta avance. Reprodução/ Ascom

Outra pauta prioritária da agenda em Brasília foi o avanço das tratativas para implantação de uma universidade pública federal em Araruama. Daniela Soares se reuniu com o ministro da Educação, Leonardo Barchini, em encontro que contou também com a presença do deputado federal Lindbergh Farias (PT).Durante a reunião, foram discutidas a viabilidade técnica do projeto e as etapas necessárias para que a proposta avance. Esta foi a segunda agenda oficial da prefeita com o Ministério da Educação tratando do tema. A primeira reunião aconteceu em março deste ano, quando foram iniciadas as negociações.Segundo Daniela, o projeto representa uma transformação para o futuro de Araruama e de toda a Região dos Lagos.“Estamos construindo esse projeto com muito diálogo e compromisso porque sabemos o quanto uma universidade federal pode transformar a vida da nossa população. Nosso objetivo é garantir mais oportunidades para os jovens de Araruama e da Região dos Lagos, permitindo que eles tenham acesso ao ensino superior público e de qualidade sem precisar deixar a cidade. Voltamos a Brasília com as negociações mais avançadas e seguimos trabalhando para transformar esse sonho em realidade”, destacou.A prefeita também ressaltou que a criação de um polo universitário público pode impulsionar o desenvolvimento econômico e social do município, fortalecendo áreas estratégicas e ampliando oportunidades para a juventude.A secretária municipal de Educação, Valéria Amaral, que acompanhou a reunião, afirmou que o projeto vem sendo construído de forma técnica e planejada.“Esse é um passo extremamente importante para a educação de Araruama. Estamos discutindo todas as possibilidades e caminhos necessários para viabilizar a universidade, pensando em uma estrutura sólida e que atenda às necessidades da população”, declarou.Além da pauta sobre a universidade federal, o grupo também discutiu o fortalecimento das parcerias com o IFRJ. Recentemente, a Prefeitura de Araruama e o instituto firmaram um acordo de cooperação técnica para oferta de cursos profissionalizantes voltados a jovens e adultos do município.Também participaram das agendas em Brasília a superintendente municipal de Planejamento, Dayse Saad, e a superintendente de Comunicação Social, Ilziane Launé.