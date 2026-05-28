Durante o encontro, Daniela apresentou demandas consideradas estratégicas para o crescimento de Araruama.Reprodução/ Ascom
Nesta quarta (28), um dos compromissos da agenda foi a reunião com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Durante o encontro, Daniela apresentou demandas consideradas estratégicas para o crescimento de Araruama, especialmente nas áreas de infraestrutura e fortalecimento da economia local.
Entre os temas debatidos esteve a necessidade de melhorias nas estradas do município para facilitar o escoamento da produção local, principalmente do pescado e da citricultura, setores que possuem forte relevância econômica na cidade. A prefeita também discutiu a inclusão e o fortalecimento de Araruama na “Rota do Pescado”, programa do Governo Federal voltado ao incentivo da cadeia produtiva da pesca.
Daniela aproveitou a reunião para apresentar ao ministro os desafios enfrentados ao longo de 1 ano e 5 meses de gestão e reforçou a importância da parceria com o Governo Federal para acelerar investimentos e avanços estruturais.
“Vim ao ministério e apresentei a realidade de Araruama e, em especial, solicitei apoio ao ministro em diversas áreas em que o ministério atua, como infraestrutura. Saí da reunião muito satisfeita, já que nas próximas semanas deve ir uma equipe técnica do ministério ao nosso município para avançar nessa parceria. Com certeza a gente sai daqui com um saldo muito positivo para nossa população”, afirmou a prefeita.
O ministro Waldez Góes destacou a importância da aproximação institucional com Araruama e sinalizou disposição do Governo Federal em construir parcerias com o município.
“Conversamos sobre defesa civil, infraestrutura, desenvolvimento e estruturação da rota do pescado, que tem um grande potencial. Foi uma conversa de trabalho muito positiva e queremos dizer que o Governo Federal está pronto para essa parceria”, declarou.
Ao final do encontro, Daniela Soares presenteou o ministro com um artesanato produzido por artesãos de Araruama, valorizando a cultura e a identidade local durante a agenda na capital federal.
UNIVERSIDADE ENTRA EM FASE MAIS AVANÇADA
Outra pauta prioritária da agenda em Brasília foi o avanço das tratativas para implantação de uma universidade pública federal em Araruama. Daniela Soares se reuniu com o ministro da Educação, Leonardo Barchini, em encontro que contou também com a presença do deputado federal Lindbergh Farias (PT).
Durante a reunião, foram discutidas a viabilidade técnica do projeto e as etapas necessárias para que a proposta avance. Esta foi a segunda agenda oficial da prefeita com o Ministério da Educação tratando do tema. A primeira reunião aconteceu em março deste ano, quando foram iniciadas as negociações.
Segundo Daniela, o projeto representa uma transformação para o futuro de Araruama e de toda a Região dos Lagos.
“Estamos construindo esse projeto com muito diálogo e compromisso porque sabemos o quanto uma universidade federal pode transformar a vida da nossa população. Nosso objetivo é garantir mais oportunidades para os jovens de Araruama e da Região dos Lagos, permitindo que eles tenham acesso ao ensino superior público e de qualidade sem precisar deixar a cidade. Voltamos a Brasília com as negociações mais avançadas e seguimos trabalhando para transformar esse sonho em realidade”, destacou.
A prefeita também ressaltou que a criação de um polo universitário público pode impulsionar o desenvolvimento econômico e social do município, fortalecendo áreas estratégicas e ampliando oportunidades para a juventude.
A secretária municipal de Educação, Valéria Amaral, que acompanhou a reunião, afirmou que o projeto vem sendo construído de forma técnica e planejada.
“Esse é um passo extremamente importante para a educação de Araruama. Estamos discutindo todas as possibilidades e caminhos necessários para viabilizar a universidade, pensando em uma estrutura sólida e que atenda às necessidades da população”, declarou.
Além da pauta sobre a universidade federal, o grupo também discutiu o fortalecimento das parcerias com o IFRJ. Recentemente, a Prefeitura de Araruama e o instituto firmaram um acordo de cooperação técnica para oferta de cursos profissionalizantes voltados a jovens e adultos do município.
Também participaram das agendas em Brasília a superintendente municipal de Planejamento, Dayse Saad, e a superintendente de Comunicação Social, Ilziane Launé.
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