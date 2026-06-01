A ideia é transformar Iguaba em uma espécie de "cidade da torcida", misturando arte urbana, participação popular e confraternização. - Reprodução/

A ideia é transformar Iguaba em uma espécie de "cidade da torcida", misturando arte urbana, participação popular e confraternização.Reprodução/

Publicado 01/06/2026 15:23 | Atualizado 01/06/2026 15:23

Iguaba Grande - Iguaba Grande já começou a entrar no clima da Copa do Mundo — e com o bolso do servidor respirando aliviado. Na última sexta (29), o prefeito Fabinho Costa (CID) anunciou que o pagamento dos servidores municipais estará disponível entre hoje e amanhã, reforçando o discurso de responsabilidade fiscal e valorização do funcionalismo público.



Mas o pacote veio acompanhado de um tom bem mais festivo. Em publicação nas redes sociais, Fabinho também confirmou o início das pinturas temáticas espalhadas pela cidade para embalar o clima verde e amarelo rumo ao sonho do hexa da Seleção Brasileira.



A ideia é transformar Iguaba em uma espécie de “cidade da torcida”, misturando arte urbana, participação popular e confraternização. O prefeito ainda lançou interação direta com os moradores: a população poderá sugerir, nos comentários da publicação, quais pontos da cidade merecem ganhar intervenções artísticas especiais. O local mais citado será escolhido para receber a pintura temática.



E não para por aí. Durante os jogos do Brasil, a Praça da Estação terá um grande telão para reunir moradores em transmissões coletivas, apostando no clima de união, festa e movimentação da cidade.



Nos bastidores políticos, a iniciativa também é vista como uma forma de fortalecer a imagem de proximidade popular da gestão, apostando em ações de engajamento, valorização dos servidores e incentivo ao comércio local justamente num período tradicionalmente movimentado pelo espírito da Copa.



Resultado: salário na conta, cidade colorida e torcida organizada para transformar Iguaba em um dos pontos mais animados da Região dos Lagos durante o Mundial.



Confira o vídeo.