A ideia é transformar Iguaba em uma espécie de "cidade da torcida", misturando arte urbana, participação popular e confraternização.Reprodução/
Mas o pacote veio acompanhado de um tom bem mais festivo. Em publicação nas redes sociais, Fabinho também confirmou o início das pinturas temáticas espalhadas pela cidade para embalar o clima verde e amarelo rumo ao sonho do hexa da Seleção Brasileira.
A ideia é transformar Iguaba em uma espécie de “cidade da torcida”, misturando arte urbana, participação popular e confraternização. O prefeito ainda lançou interação direta com os moradores: a população poderá sugerir, nos comentários da publicação, quais pontos da cidade merecem ganhar intervenções artísticas especiais. O local mais citado será escolhido para receber a pintura temática.
E não para por aí. Durante os jogos do Brasil, a Praça da Estação terá um grande telão para reunir moradores em transmissões coletivas, apostando no clima de união, festa e movimentação da cidade.
Nos bastidores políticos, a iniciativa também é vista como uma forma de fortalecer a imagem de proximidade popular da gestão, apostando em ações de engajamento, valorização dos servidores e incentivo ao comércio local justamente num período tradicionalmente movimentado pelo espírito da Copa.
Resultado: salário na conta, cidade colorida e torcida organizada para transformar Iguaba em um dos pontos mais animados da Região dos Lagos durante o Mundial.
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