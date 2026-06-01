Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL). - Reprodução/ Ascom

Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL).Reprodução/ Ascom

Publicado 01/06/2026 15:13

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo abriu oficialmente, nesta segunda-feira (1), mais uma Temporada de Baleias, um dos períodos mais aguardados do calendário ambiental e turístico da cidade. Entre os dias 1º e 3 de junho, a Prefeitura promove o evento de Abertura da Temporada de Baleias 2026, reunindo pesquisadores, estudantes, moradores e visitantes em uma programação gratuita voltada à ciência, educação ambiental e preservação dos ecossistemas marinhos.



A cerimônia contou com a presença do prefeito Marcelo Magno; do presidente da Funtec Ambiental, Ronnie Plácido; do presidente da Câmara Municipal, Diego Bastos; do diretor do IEAPM, Capitão de Mar e Guerra Fabio Kenji Arakaki; dos secretários municipais Júnior Chuchu (Turismo) e Pedro Henrique Corrêa (Ambiente e Saneamento); do presidente da Fipac, Rodrigo Félix; da representante do Instituto BW, Ynaê Schroder; e de Diego Moura, representante do Projeto Albatroz.



Realizado no Estádio Hermenegildo Barcelos (Barcelão), das 9h às 20h, o evento reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável e com a valorização do patrimônio natural que tornou Arraial do Cabo uma das principais referências do turismo ecológico brasileiro.



Promovida pela Fundação Municipal do Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer (Funtec Ambiental), em parceria com a Secretaria de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia, a iniciativa marca o início do período de migração das baleias para a costa da Região dos Lagos, fenômeno que transforma o município em um dos principais pontos de observação de cetáceos do país.



Neste ano, a programação tem como tema “Meninas e Mulheres nas Ciências (STEM)”, destacando a participação feminina em áreas estratégicas do conhecimento e incentivando novas gerações a ingressarem na pesquisa científica e na preservação ambiental.



"O FANTÁSTICO MUNDO SUBMARINO"

Arraial do Cabo deu início a mais uma Temporada de Baleias, celebrando a conexão entre ciência, natureza e turismo. Reprodução/ Ascom

Entre as atrações está a exposição “O Fantástico Mundo Marinho”, que ficará aberta ao público durante os três dias do evento. A mostra reúne esculturas animatrônicas de espécies marinhas com sons e movimentos realistas, proporcionando uma experiência imersiva para crianças, jovens e adultos.



O evento também contará com mais de dez tendas de projetos científicos e de educação ambiental. Entre os destaques estão o Projeto Mantas do Brasil, com a exposição “Conhecendo as Gigantes do Oceano”, e o Ecomar UFRJ, laboratório especializado em pesquisas voltadas à conservação dos ambientes costeiros e oceânicos.



Outro ponto forte da programação será o ciclo de palestras com mais de 20 especialistas, pesquisadores e profissionais da área ambiental. Os encontros abordarão temas como monitoramento de cetáceos, mudanças climáticas, biodiversidade, conservação de tartarugas marinhas, gestão costeira e proteção dos oceanos.



APROXIMAR A POPULAÇÃO



Para o presidente da Funtec Ambiental, Ronnie Plácido, a iniciativa representa uma oportunidade de aproximar a população da produção científica e da importância da conservação dos recursos naturais.



“Arraial do Cabo tem uma ligação histórica e afetiva com o mar, e a Temporada de Baleias representa um dos momentos mais especiais do nosso calendário ambiental. Este evento foi pensado para aproximar a população da ciência, da educação ambiental e da importância da preservação dos nossos ecossistemas marinhos. Além disso, destacar o protagonismo de meninas e mulheres nas áreas da ciência é uma forma de incentivar novas gerações a acreditarem no conhecimento e na transformação por meio da pesquisa e da conservação ambiental”, afirmou.



Além das exposições e palestras, o público poderá participar de atividades interativas, como sessões de planetário, jogos educativos e experiências voltadas à divulgação científica.