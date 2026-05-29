Fábio do Pastel e vereadores da base.Reprodução/ Renata Cristiane
DO ABANDONO À TRANSFORMAÇÃO
A entrega da creche também foi momento de celebração política entre Pastel e o vereador Márcio Soares (PL), um dos principais articuladores da obra na localidade. Durante entrevista à coluna, os dois lembraram o cenário encontrado quando assumiram seus mandatos: uma obra abandonada, tomada por mato e sem qualquer perspectiva de conclusão. Agora, o espaço passa a atender cerca de 200 crianças com estrutura considerada referência na cidade. “Quando nós assumimos o governo isso aqui estava largado, com matagal, cavalo e boi aqui dentro. Nós juntamos forças para entregar essa creche à população”, afirmou Fábio, visivelmente emocionado com a inauguração. O prefeito destacou ainda que a entrega representa mais do que uma obra física. Segundo ele, a nova unidade ajuda diretamente mães trabalhadoras e famílias da região ao ampliar o acesso à educação infantil. Márcio Soares também relembrou o abandono do espaço e exaltou a transformação da área. “Hoje você vê essa creche aqui e ela não está devendo nada para muitas particulares”, declarou o vereador, agradecendo a parceria política com o prefeito. Outro ponto destacado foi a homenagem à moradora Nair Felix, que dá nome à creche e ficou conhecida no bairro pelo trabalho comunitário realizado décadas atrás com crianças da localidade.
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