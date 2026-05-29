Política Costa do Sol

Daniela Soares amplia articulação em Brasília por projetos para Araruama

Prefeita cumpriu agenda com os ministros Waldez Góes e Leonardo Barchini, além do deputado federal Lindbergh Farias; comitiva contou com a secretária de Educação, Valéria Amaral, e as superintendentes de Planejamento, Dayse Saad, e de Comunicação, Ilziane Launé