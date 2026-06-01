Depois de quase uma década fechado, o Ginásio Alfredo Barreto voltou a pulsar com a força do esporte. - Reprodução/ RCFM

Depois de quase uma década fechado, o Ginásio Alfredo Barreto voltou a pulsar com a força do esporte.Reprodução/ RCFM

Publicado 01/06/2026 14:43

Cabo Frio - A reinauguração do Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, na última sexta-feira (29), marcou mais do que a entrega de uma obra. Após quase dez anos fechado por problemas estruturais, um dos principais equipamentos esportivos de Cabo Frio voltou a funcionar completamente revitalizado. A cerimônia, comandada pelo prefeito Dr Serginho (PL), reuniu moradores, atletas, ex-jogadores e autoridades, em uma noite que celebrou o esporte, a inclusão social e o futuro da cidade.



Com ingressos gratuitos, o público lotou as arquibancadas do ginásio, demonstrando a importância do espaço para a população cabo-friense.



A programação começou com a apresentação do Coral Despertar, que interpretou o Hino de Cabo Frio, seguida de uma homenagem ao ex-jogador José Leandro, considerado uma das maiores referências do futebol cabo-friense e um dos grandes laterais-direitos da história do esporte.



A noite também abriu espaço para o futuro do esporte local. Alunos da Cabofriense e do Projeto Cabo Frio + Esporte participaram de partidas de exibição, celebrando a retomada do ginásio.



“Tô muito animado e nervoso. Essa é minha primeira vez jogando no ginásio, e no futuro quero ser um craque para representar Cabo Frio”, afirmou João Pedro Ribeiro Dias, de 8 anos, aluno da escolinha de futsal.



Antes do jogo principal, atletas do futsal master entraram em quadra para relembrar momentos históricos da modalidade na cidade. Um deles foi Leandro Jesus, que destacou a importância do retorno do espaço.



“Já são 40 anos de futsal. Comecei a jogar na década de 80, e ver esse ginásio vibrando me deixa muito feliz. Tá bonito ver a cidade avançando cada vez mais, em todos os sentidos. Sem dúvidas, ver o Ginásio de volta às suas atividades e ainda poder jogar aqui para celebrar esse momento é a realização de um sonho”, destacou.



O encerramento da programação ficou por conta de um clássico de showbol entre as seleções do Brasil e da Argentina. Em uma partida disputada do início ao fim, a equipe brasileira venceu por 13 a 12, levando o público ao delírio e encerrando a noite em clima de festa.



O público lotou as arquibancadas para celebrar um momento aguardado por anos. Reprodução/ RCFM



RECONSTRUÇÃO E INVESTIMENTO



Inaugurado originalmente em 2004, o Ginásio Alfredo Barreto possui capacidade para cerca de 3 mil pessoas e permaneceu fechado durante anos devido ao comprometimento de sua estrutura. A atual gestão promoveu uma reconstrução completa do espaço, devolvendo à cidade um equipamento preparado para atender às demandas esportivas e sociais.



As intervenções incluíram a substituição total da cobertura, reforço estrutural, modernização das instalações elétricas e hidráulicas, nova pintura, instalação de equipamentos esportivos modernos e adequações de acessibilidade.



Com a reabertura, o ginásio volta a estar apto a receber projetos sociais, atividades educacionais, competições municipais, estaduais, nacionais e até eventos internacionais, fortalecendo o papel de Cabo Frio como destino do turismo esportivo.



Durante a cerimônia, o prefeito Dr. Serginho destacou o significado da entrega para a população e os planos da administração para os próximos anos.



“Ver nossa casa cheia de novo mostra que estamos devolvendo o futuro e a dignidade para a nossa população. Esse é o caminho que pretendemos seguir. Estamos apenas começando, ainda tem muito mais por vir”, afirmou.





PRESENÇA DO VICE-PREFEITO



Questionado pela jornalista Renata Cristiane mais cedo, antes do jogo, sobre a declaração do seu vice, Miguel Alencar — que mais cedo afirmou não ter conseguido convite para a cerimônia —, Serginho respondeu em tom conciliador: “Isso aqui é um espaço do povo. Todos que quiserem chegar, secretários, vice-prefeitos, serão sempre bem-vindos. Tá tudo aberto aqui pra todo mundo.”



"ORGULHO DE FAZER PARTE DESSA ENTREGA" Inaugurado originalmente em 2004, o Ginásio Alfredo Barreto possui capacidade para cerca de 3 mil pessoas e permaneceu fechado durante anos devido ao comprometimento de sua estrutura. A atual gestão promoveu uma reconstrução completa do espaço, devolvendo à cidade um equipamento preparado para atender às demandas esportivas e sociais.As intervenções incluíram a substituição total da cobertura, reforço estrutural, modernização das instalações elétricas e hidráulicas, nova pintura, instalação de equipamentos esportivos modernos e adequações de acessibilidade.Com a reabertura, o ginásio volta a estar apto a receber projetos sociais, atividades educacionais, competições municipais, estaduais, nacionais e até eventos internacionais, fortalecendo o papel de Cabo Frio como destino do turismo esportivo.Durante a cerimônia, o prefeito Dr. Serginho destacou o significado da entrega para a população e os planos da administração para os próximos anos.“Ver nossa casa cheia de novo mostra que estamos devolvendo o futuro e a dignidade para a nossa população. Esse é o caminho que pretendemos seguir. Estamos apenas começando, ainda tem muito mais por vir”, afirmou.Questionado pela jornalista Renata Cristiane mais cedo, antes do jogo, sobre a declaração do seu vice, Miguel Alencar — que mais cedo afirmou não ter conseguido convite para a cerimônia —, Serginho respondeu em tom conciliador: “Isso aqui é um espaço do povo. Todos que quiserem chegar, secretários, vice-prefeitos, serão sempre bem-vindos. Tá tudo aberto aqui pra todo mundo.”

O ginásio reabre para formar atletas, cidadãos e novos sonhos. Reprodução/ RCFM



A informação que circulou era de que Miguel não teria recebido convite para o evento. No entanto, quem recebeu os convites foi o pai dele, o vereador Milton Alencar (PODE), que repassou um deles ao vice-prefeito. Com isso, Miguel esteve presente no ginásio e acompanhou a partida de showbol entre Brasil e Argentina, embora não tenha participado da solenidade oficial de reinauguração.



Nas redes sociais, Miguel celebrou a reabertura do espaço esportivo:



“O ginásio está de volta. Um espaço que faz parte da história de Cabo Frio e que agora renasce para receber novas gerações, novos sonhos e grandes momentos do nosso esporte. Orgulho de fazer parte dessa entrega tão importante para a cidade. O esporte salva vidas.” A informação que circulou era de que Miguel não teria recebido convite para o evento. No entanto, quem recebeu os convites foi o pai dele, o vereador Milton Alencar (PODE), que repassou um deles ao vice-prefeito. Com isso, Miguel esteve presente no ginásio e acompanhou a partida de showbol entre Brasil e Argentina, embora não tenha participado da solenidade oficial de reinauguração.Nas redes sociais, Miguel celebrou a reabertura do espaço esportivo:“O ginásio está de volta. Um espaço que faz parte da história de Cabo Frio e que agora renasce para receber novas gerações, novos sonhos e grandes momentos do nosso esporte. Orgulho de fazer parte dessa entrega tão importante para a cidade. O esporte salva vidas.”