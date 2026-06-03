Prefeito de Cabo de Frio, Dr Serginho - Foto: Reprodução

Prefeito de Cabo de Frio, Dr SerginhoFoto: Reprodução

Publicado 03/06/2026 15:29 | Atualizado 03/06/2026 16:05

FAKE NEWS DE NOVO?



A presença de uma viatura da Polícia Federal na sede da Comsercaf foi suficiente para movimentar os bastidores políticos de Cabo Frio nesta segunda-feira (2). Bastou a imagem circular nas redes sociais para que páginas ligadas à oposição passassem a divulgar que agentes federais também teriam estado na residência do prefeito Dr. Serginho (PL). A versão, no entanto, foi rapidamente contestada pelo governo municipal. O detalhe é que, enquanto a informação se espalhava pelas redes, o prefeito estava longe de qualquer operação policial. Naquele momento, A presença de uma viatura da Polícia Federal na sede da Comsercaf foi suficiente para movimentar os bastidores políticos de Cabo Frio nesta segunda-feira (2). Bastou a imagem circular nas redes sociais para que páginas ligadas à oposição passassem a divulgar que agentes federais também teriam estado na residência do prefeito Dr. Serginho (PL). A versão, no entanto, foi rapidamente contestada pelo governo municipal. O detalhe é que, enquanto a informação se espalhava pelas redes, o prefeito estava longe de qualquer operação policial. Naquele momento, Serginho concedia entrevista tranquilamente à repórter Jaque Duarte, da @radiorcfm88.7 . Procurados pela coluna, tanto o prefeito quanto sua assessoria desmentiram com veemência a informação, classificando a publicação como mais uma fake news disseminada por páginas que fazem oposição à atual gestão. Pouco depois, o próprio prefeito gravou um vídeo para rebater os boatos. Segundo ele, a Polícia Federal esteve na Comsercaf por um motivo administrativo: solicitar a instalação de três postes de iluminação pública no acesso ao aeroporto. Serginho afirmou ainda que a determinação para execução do serviço foi dada imediatamente. O tom mais duro veio na reta final da manifestação. Serginho voltou a mencionar a existência de uma suposta organização criminosa por trás da disseminação de informações falsas e afirmou que investigações estariam avançando. "Em breve teremos novas notícias",declarou.

DE ONDE PARTIU A BOATARIA?



Bom, como já foi esclarecido, a presença dos agentes tinha uma finalidade administrativa: solicitar melhorias na iluminação do acesso ao aeroporto. A partir daí, fomos apurar a origem da informação que circulou nas redes e acabou ganhando contornos políticos. Nos bastidores, a avaliação de algumas fontes é que o episódio pode estar relacionado ao cenário pré-eleitoral que começa a se desenhar em Cabo Frio. Isso porque a médica Dra. Gabriela (PL), irmã de Dr. Serginho, tem aparecido de forma competitiva em levantamentos de opinião realizados neste período de pré-campanha. Coincidência ou não, a disseminação da narrativa ocorreu justamente num momento de crescente exposição política da pré-candidata. A pergunta que fica nos corredores da política local é: estaria a oposição antecipando movimentos e tentando desgastar nomes ligados ao grupo governista antes mesmo do início oficial da disputa eleitoral? A resposta, por enquanto, permanece no campo das especulações políticas.

Your browser does not support the video tag.









