Foto: - Ascom

Foto:Ascom

Publicado 03/06/2026 15:51

Uma das obras mais aguardadas pelos moradores do Canellas City voltou ao centro da agenda política de Iguaba Grande. Em reunião com a presidente do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Denise Marçal, o prefeito Fabinho Costa (CID) buscou informações sobre o andamento do projeto de macrodrenagem do bairro, considerado estratégico para a infraestrutura urbana do município.



O encontro ocorreu em meio às tratativas entre a Prefeitura e o Governo do Estado para viabilizar a execução da obra, que tem como principal objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais e minimizar os impactos causados por alagamentos recorrentes na região.



Durante a reunião, a presidente do INEA confirmou que a intervenção será realizada e informou que o projeto segue avançando dentro dos procedimentos técnicos e administrativos necessários. Neste momento, segundo o órgão estadual, a continuidade do processo depende da liberação dos repasses orçamentários que permitirão o avanço para as próximas etapas.



A macrodrenagem do Canellas City é tratada como uma das prioridades da gestão, tanto pelo impacto direto na rotina dos moradores quanto pelo potencial de valorização urbana da região. A expectativa é que a obra represente um marco na infraestrutura do bairro, oferecendo mais segurança e melhores condições de mobilidade durante períodos de chuva.



Fabinho destacou que a Prefeitura continuará acompanhando de perto cada fase do processo junto aos órgãos estaduais.



“Essa é uma obra muito aguardada pelos moradores do Canellas City e seguimos trabalhando junto ao Governo do Estado e ao INEA para que ela saia do papel. Recebemos a confirmação de que a obra acontecerá e continuaremos acompanhando cada etapa para garantir que esse importante investimento chegue à nossa população”, afirmou.

Foto: Ascom