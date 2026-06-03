Foto:Ascom
O encontro ocorreu em meio às tratativas entre a Prefeitura e o Governo do Estado para viabilizar a execução da obra, que tem como principal objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais e minimizar os impactos causados por alagamentos recorrentes na região.
Durante a reunião, a presidente do INEA confirmou que a intervenção será realizada e informou que o projeto segue avançando dentro dos procedimentos técnicos e administrativos necessários. Neste momento, segundo o órgão estadual, a continuidade do processo depende da liberação dos repasses orçamentários que permitirão o avanço para as próximas etapas.
A macrodrenagem do Canellas City é tratada como uma das prioridades da gestão, tanto pelo impacto direto na rotina dos moradores quanto pelo potencial de valorização urbana da região. A expectativa é que a obra represente um marco na infraestrutura do bairro, oferecendo mais segurança e melhores condições de mobilidade durante períodos de chuva.
Fabinho destacou que a Prefeitura continuará acompanhando de perto cada fase do processo junto aos órgãos estaduais.
“Essa é uma obra muito aguardada pelos moradores do Canellas City e seguimos trabalhando junto ao Governo do Estado e ao INEA para que ela saia do papel. Recebemos a confirmação de que a obra acontecerá e continuaremos acompanhando cada etapa para garantir que esse importante investimento chegue à nossa população”, afirmou.
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