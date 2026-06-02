ministro da Pesca e Aquicultura, Édipo Araújo e o Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fabio do Pastel - Reprodução/ Ascom

ministro da Pesca e Aquicultura, Édipo Araújo e o Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fabio do PastelReprodução/ Ascom

Publicado 02/06/2026 16:38

A visita do ministro da Pesca e Aquicultura, Édipo Araújo, a São Pedro da Aldeia nesta terça-feira (2) foi muito mais do que uma agenda técnica. Recebido pelo prefeito Fábio do Pastel (PL), a pauta foi o o futuro da pesca artesanal na Região dos Lagos.



Está é a primeira passagem do ministro pela região desde que assumiu o cargo, em março, e a escolha de São Pedro para sediar a agenda não passou despercebida. Ao lado da deputada federal Laura Carneiro (PSD), do secretário-executivo do ministério, Lázaro Medeiros, do superintendente federal de Pesca no Rio de Janeiro, Matheus Monteiro, além de autoridades municipais e representantes da categoria, o ministro ouviu diretamente as demandas dos trabalhadores do setor.



O encontro reuniu pescadores de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Araruama e Barra de São João, consolidando o município aldeense como ponto de convergência de uma pauta que ultrapassa fronteiras locais e interessa a toda a economia pesqueira da Região dos Lagos. Entre os presentes, o secretário de Agricultura de Araruama, André Mônica, que representou a prefeita Daniela Soares (PL).



Fábio aproveitou a oportunidade para apresentar ações realizadas em seu governo voltadas ao setor, entre elas a construção de mais de 20 ranchos de pesca na Baleia, além de reforçar o compromisso da administração municipal com uma atividade que movimenta a economia local e sustenta centenas de famílias.



O ponto alto da agenda foi a entrega de um documento elaborado pelos pescadores ao ministro, contendo reivindicações consideradas prioritárias para a categoria. O gesto simbolizou a aproximação entre os trabalhadores, o município e o Governo Federal, numa tentativa de transformar demandas históricas em políticas públicas concretas.



Politicamente, a visita também produziu uma imagem rara nos tempos de polarização: um prefeito do PL recebendo um ministro do governo Lula para discutir investimentos e melhorias para um setor estratégico da região. A leitura nos bastidores é que, quando o assunto é desenvolvimento econômico e geração de renda, o diálogo institucional costuma falar mais alto que as diferenças partidárias.