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Publicado 02/06/2026 15:17 | Atualizado 02/06/2026 15:17

"AUDIÊNCIA HISTÓRICA"



A coluna começa pelo prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), que nesta segunda-feira participou de uma audiência pública na Alerj para discutir a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. O encontro reuniu prefeitos dos municípios fluminenses e foi conduzido pelo presidente da Casa, Douglas Ruas (PL), e pelo deputado estadual Gustavo Tutuca (PP), presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. E ele segundou na madruga, correu, fez academia e foi para o bairro Maria Joaquina onde começaram diversas obras. De lá foi pra Alerj, voltou pra Cabo Frio a tempo de levar a caçula, Maria Alice, no dentista para tratar de uma cárie. Agora à noite, ainda vai participar das reuniões da irmã e pré-candidata a deputada estadual, Dra Gabriela (PL). Serginho tem sido super fiel a Douglas Ruas. Em conversa por telefone com a coluna, Serginho disse que o encontro foi muito bom e que se tratou de audiência histórica. “Primeira vez que eu vejo esta Casa ou uma assembleia no Brasil abrir a discussão do orçamento do Estado para que os municípios pudessem participar”, afirmou.





PRIORIDADES LOCAIS

A iniciativa da Alerj abriu espaço para que gestores municipais apresentassem demandas regionais e prioridades locais que poderão ser consideradas no planejamento financeiro do Estado. O debate ocorre em um cenário de preocupação fiscal, já que a previsão para 2027 aponta um déficit de aproximadamente R$ 13 bilhões, com receita estimada em R$ 120 bilhões e despesas projetadas em R$ 133 bilhões. Durante sua participação, assistida por outros prefeitos, incluindo o de Rio das Ostras, Carlos Augusto (PL) - no vídeo -, Dr. Serginho classificou o encontro como um marco na relação entre Estado e municípios. Ele defendeu a criação de um piso de investimentos em infraestrutura regional, especialmente para rodovias estratégicas como a RJ-106 e a RJ-140, além do fortalecimento dos repasses para a saúde. Segundo ele, medidas desse tipo ajudariam a impulsionar o desenvolvimento econômico, turístico e a qualidade dos serviços prestados à população. A expectativa é que as contribuições apresentadas pelos prefeitos sejam analisadas pela comissão responsável antes da consolidação da proposta orçamentária para 2027.





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ESCOLA, POSTO, PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO



Antes de ir ao Rio, o prefeito de Cabo Frio esteve no bairro de Maria Joaquina acompanhando o início de uma série de intervenções que prometem mudar a realidade de um dos bairros mais afastados do município. Em vídeo publicado nas redes sociais, Serginho afirmou que a Prefeitura está dando início a obras e serviços aguardados há anos pela população. A agenda marca o começo de um conjunto de investimentos em infraestrutura, saúde, educação e manutenção urbana. Entre as ações anunciadas estão a reforma da praça principal do bairro, com previsão de entrega no Dia das Crianças, a revitalização da unidade de saúde, melhorias na parte elétrica e climatização da Escola Municipal Justiniano de Souza, além da construção da quadra da unidade escolar. O pacote também contempla o início da pavimentação das ruas 20, 21 e 51, reforço das equipes e equipamentos de manutenção viária, além de serviços de capina e conservação urbana. Antes de chegar ao bairro, o prefeito reconheceu que ouviria cobranças da população, mas destacou que as intervenções já estão em andamento. “Depois de muito tempo de abandono, Cabo Frio vai avançando. Esse é um movimento de avançar a cada dia mais. Aqui eu não estou falando de promessa, estou começando as obras hoje”, afirmou.