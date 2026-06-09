Inauguração do Jardim de Infância Municipal Professora Emília Corrêa de Macedo, na Praia dos AnjosAscom

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Renata Cristiane
A educação segue ocupando papel central na gestão do prefeito Marcelo Magno (PL) em Arraial do Cabo. Nesta segunda-feira (8), o chefe do Executivo entregou o novo prédio do Jardim de Infância Municipal Professora Emília Corrêa de Macedo, na Praia dos Anjos, obra que passa a representar um dos maiores investimentos recentes da administração municipal na área educacional.

Com mais de 2 mil metros quadrados de área construída e capacidade para atender até 600 crianças, a unidade se torna a maior da rede municipal de educação infantil. A inauguração também reforça uma das principais diretrizes adotadas por Marcelo desde o início do mandato: substituir estruturas consideradas insuficientes por equipamentos públicos de grande porte, preparados para acompanhar o crescimento da cidade.
 
 
 
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Durante a cerimônia, o prefeito fez questão de destacar que a unidade foi construída do zero e que o projeto não termina com a entrega do novo prédio. A antiga estrutura será demolida para dar lugar a uma segunda etapa de expansão.

“Quando você pensa numa escola, tem que pensar numa grande escola. A cidade está crescendo e o poder público precisa acompanhar esse crescimento”, afirmou.

A aposta da gestão tem sido a construção de unidades maiores, mais modernas e preparadas para o modelo de ensino integral, política que vem sendo ampliada na rede municipal. Segundo Marcelo, além do impacto educacional, o modelo também gera reflexos sociais importantes ao permitir que pais e mães tenham mais disponibilidade para o mercado de trabalho enquanto os filhos permanecem em atividades escolares durante todo o dia.

“A gente consegue dar mais tranquilidade para as famílias. Muitas vezes a mãe não conseguia trabalhar porque precisava ficar com o filho. Com as escolas integrais, conseguimos ajudar na organização da rotina familiar e ampliar oportunidades”, destacou.

O prefeito também aproveitou a entrega para defender a estratégia de investimentos robustos em infraestrutura pública, afirmando que Arraial do Cabo deixou para trás a lógica dos “puxadinhos” e precisa planejar equipamentos compatíveis com seu ritmo de crescimento populacional.

“Arraial do Cabo não merece mais improvisos. Na saúde, na educação ou no transporte, precisamos pensar grande porque a cidade está crescendo”, declarou.


Novo patamar para a educação

A nova unidade foi construída em aproximadamente oito meses e possui o dobro do tamanho da antiga creche. Atualmente, atende cerca de 480 alunos matriculados, mas a expectativa é ampliar significativamente esse número após a conclusão da segunda fase das obras.

O secretário municipal de Educação, Bernardo Alcântara, o "Tio Bernardo", classificou a entrega como uma resposta a uma demanda histórica da rede.

“Era uma necessidade antiga. Hoje conseguimos oferecer muito mais conforto e melhores condições tanto para os alunos quanto para os profissionais que atuam na unidade”, afirmou.

Segundo o secretário, a nova estrutura conta com salas mais amplas e modernas, além de espaços voltados ao atendimento de crianças neurodivergentes. Equipamentos específicos foram instalados para auxiliar no desenvolvimento e na inclusão dos estudantes com necessidades atípicas.

A ampliação da unidade integra um conjunto de investimentos que a Prefeitura pretende entregar ao longo deste ano. Durante o evento, Marcelo Magno adiantou que novas escolas, obras de infraestrutura e a implantação do sistema municipal de monitoramento por câmeras também fazem parte do cronograma da administração.

Ao transformar a educação em uma das vitrines de sua gestão, o prefeito busca consolidar uma marca administrativa baseada na expansão da rede pública e na modernização dos equipamentos municipais, em uma estratégia que tem sido constantemente utilizada para associar crescimento urbano e investimento social.
Inauguração do Jardim de Infância Municipal Professora Emília Corrêa de Macedo, na Praia dos Anjos - Ascom
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