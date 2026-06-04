No tatame do Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, o prefeito de Cabo Frio, Dr Serginho - Foto: Reprodução

No tatame do Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, o prefeito de Cabo Frio, Dr SerginhoFoto: Reprodução

Publicado 04/06/2026 15:44 | Atualizado 04/06/2026 16:57

O recém-reinaugurado Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto voltou a ser palco de uma agenda estratégica da Prefeitura de Cabo Frio. Desta vez, porém, o anúncio veio acompanhado de uma cena inusitada: o prefeito Dr. Serginho (PL) trocou o gabinete pelo tatame e encarou, em uma luta amistosa, o secretário municipal de Esporte, Rafael Bernardo.



A encenação, compartilhada nas redes sociais, teve um objetivo claro: divulgar a realização da International Cup de Jiu-Jitsu, competição que acontece neste fim de semana no município. O torneio reunirá atletas de diferentes cidades e estados, consolidando o Alfredo Barreto como um dos principais espaços esportivos da região após sua reinauguração.



Mais do que uma ação de divulgação, o gesto reforça a aposta da administração municipal no esporte como ferramenta de promoção da cidade. A expectativa é que a competição atraia não apenas atletas, mas também equipes técnicas, familiares e visitantes, gerando reflexos positivos para setores como hotelaria, gastronomia e comércio.



Durante o vídeo, Dr. Serginho brincou sobre o resultado do combate e disse ainda tentar descobrir se venceu a luta ou se Rafael Bernardo resolveu aliviar por estar diante do prefeito. O secretário entrou na brincadeira, mas o foco principal permaneceu na divulgação do evento.



Veja o vídeo: