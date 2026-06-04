No tatame do Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, o prefeito de Cabo Frio, Dr SerginhoFoto: Reprodução
A encenação, compartilhada nas redes sociais, teve um objetivo claro: divulgar a realização da International Cup de Jiu-Jitsu, competição que acontece neste fim de semana no município. O torneio reunirá atletas de diferentes cidades e estados, consolidando o Alfredo Barreto como um dos principais espaços esportivos da região após sua reinauguração.
Mais do que uma ação de divulgação, o gesto reforça a aposta da administração municipal no esporte como ferramenta de promoção da cidade. A expectativa é que a competição atraia não apenas atletas, mas também equipes técnicas, familiares e visitantes, gerando reflexos positivos para setores como hotelaria, gastronomia e comércio.
Durante o vídeo, Dr. Serginho brincou sobre o resultado do combate e disse ainda tentar descobrir se venceu a luta ou se Rafael Bernardo resolveu aliviar por estar diante do prefeito. O secretário entrou na brincadeira, mas o foco principal permaneceu na divulgação do evento.
Veja o vídeo:
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