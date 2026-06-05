Tapetes de sal em Araruama - Foto: Ascom

Tapetes de sal em AraruamaFoto: Ascom

Publicado 05/06/2026 14:46

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), acompanhou nesta quinta (4) os preparativos finais para a celebração de Corpus Christi, considerada uma das principais manifestações religiosas e culturais do município. Ao lado de secretários municipais, a chefe do Executivo percorreu o trajeto dos tradicionais tapetes de sal, conversando com voluntários, lideranças religiosas, comerciantes e moradores envolvidos na organização do evento.



A visita ocorreu durante a reta final da confecção dos tapetes, que mobilizou centenas de pessoas desde a noite de quarta (3). Mesmo com a chuva registrada durante a madrugada, os grupos mantiveram os trabalhos e seguiram empenhados para concluir a montagem antes do início da programação religiosa.



Durante o percurso, Daniela destacou a importância da celebração para a identidade cultural da cidade e ressaltou o papel da população na preservação da tradição.



“É uma alegria acompanhar de perto mais uma edição dessa tradição tão bonita que faz parte da história de Araruama. O tapete de sal é um momento de união, fé e trabalho coletivo, que reúne famílias, comunidades e voluntários em torno de um mesmo propósito. Temos orgulho de sediar um dos maiores tapetes de sal do estado do Rio de Janeiro e de ver nossa população mantendo viva essa manifestação que representa tão bem os valores de amor, paz e fraternidade que celebramos neste dia de Corpus Christi”, afirmou a prefeita.



A celebração também reforça a posição de Araruama como um dos principais destinos de turismo religioso do estado. Em 2025, o município registrou o segundo maior tapete de sal do Rio de Janeiro, com 1,4 km de extensão e 270 tapetes confeccionados ao longo do percurso.



Neste ano, os desenhos retratam os temas “800 anos da Páscoa de São Francisco de Assis (Ano Jubilar)” e “Campanha da Fraternidade: Fraternidade e Moradia – Ele veio morar entre nós”.