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Publicado 10/06/2026 15:56 | Atualizado 10/06/2026 16:01

Com o saldo positivo das comemorações pelos 31 anos de emancipação político-administrativa de Iguaba Grande , o prefeito Fabinho Costa (CID) já voltou as atenções para o próximo grande desafio da gestão: a organização da FLIG 2026. Nesta terça (9), o chefe do Executivo recebeu em seu gabinete representantes da cúpula da Polícia Militar para iniciar o planejamento estratégico da próxima edição da Feira Literária de Iguaba Grande.

Participaram da reunião o comandante do 42º BPM, tenente-coronel Heitor, o subcomandante major Eudes, a sargento Aline Côrtes e, pela primeira vez no município, o comandante do 8º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Olavo. O encontro reforçou a articulação entre a Prefeitura e as forças de segurança para garantir a realização de um evento de grande porte com organização e tranquilidade para o público.

A movimentação ocorre poucos dias após o aniversário da cidade, marcado por um esquema integrado de segurança entre a Prefeitura, a Polícia Militar e a Central de Monitoramento. A operação resultou na prisão de um suspeito e na recuperação de um veículo roubado durante os festejos.