Foto:Ascom
Após sucesso do aniversário da cidade, Fabinho Costa inicia planejamento da FLIG 2026
Reunião do prefeito com comandantes da PM reforçou o alinhamento para garantir segurança e estrutura na próxima edição da Feira Literária
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Orgulho iguabense toma conta das ruas durante desfile pelos 31 anos da cidade
Evento reuniu escolas, projetos municipais, secretarias e centenas de participantes em uma grande celebração da história e do desenvolvimento da cidade
Marcelo Magno entrega maior unidade infantil de Arraial do Cabo
Nova estrutura para até 600 crianças reforça estratégia da gestão de ampliar a rede municipal com escolas maiores, modernas e voltadas ao ensino integral
Daniela Soares acompanha montagem dos tapetes de sal e reforça tradição que projeta Araruama no turismo religioso
Mesmo após chuva durante a madrugada, voluntários mantiveram os trabalhos e garantiram a realização de uma das maiores celebrações de Corpus Christi do estado
Dr. Serginho sobe ao tatame para anunciar competição internacional em Cabo Frio
Ao lado do secretário Rafael Bernardo, prefeito utilizou o recém-reinaugurado Alfredo Barreto para divulgar a International Cup de Jiu-Jitsu
Daniela Soares busca mais efetivo e viaturas em reunião com a cúpula da PM
Com a implantação do 42º BPM, prefeita quer ampliar a estrutura policial e garantir mais presença das forças de segurança nas ruas
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