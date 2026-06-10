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O encontro contou ainda com a participação do secretário municipal de Segurança, Pedro Soares, e do procurador-geral do município, Humberto Motta. A reunião teve como foco a construção de estratégias que permitam ampliar a integração entre os órgãos, otimizar o trabalho preventivo e garantir respostas mais rápidas às demandas da população.
Entre os temas discutidos estiveram o reforço das ações de segurança, a troca de informações entre as instituições e a busca por iniciativas que contribuam para tornar Araruama uma cidade cada vez mais organizada e segura.
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