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Publicado 10/06/2026 15:50 | Atualizado 10/06/2026 16:01

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), dedicou parte da agenda desta terça (9) ao fortalecimento das políticas de segurança pública no município. Em seu gabinete, ela recebeu o novo delegado titular da 118ª Delegacia de Polícia, Evaristo Pontes, para uma reunião voltada ao alinhamento de ações conjuntas entre a administração municipal e a Polícia Civil.



O encontro contou ainda com a participação do secretário municipal de Segurança, Pedro Soares, e do procurador-geral do município, Humberto Motta. A reunião teve como foco a construção de estratégias que permitam ampliar a integração entre os órgãos, otimizar o trabalho preventivo e garantir respostas mais rápidas às demandas da população.



Entre os temas discutidos estiveram o reforço das ações de segurança, a troca de informações entre as instituições e a busca por iniciativas que contribuam para tornar Araruama uma cidade cada vez mais organizada e segura.