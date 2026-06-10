Alexandre Martins, Prefeito de Búzios - Foto: Reprodução

Alexandre Martins, Prefeito de Búzios Foto: Reprodução

Publicado 10/06/2026 15:39 | Atualizado 10/06/2026 16:01

VISTORIA NAS PRAÇAS



Em Búzios, o prefeito Alexandre Martins (REP), nas últimas três semanas, tem intensificado as vistorias pelas praças e quadras da cidade em uma série de vídeos nas redes sociais. Segundo ele, todas as nove praças do município passarão por reformas e o trabalho inclui a substituição dos termos sintéticos. O prefeito destacou ainda que as ações não são recentes e que já vêm sendo planejadas há mais tempo, antes mesmo de qualquer tipo de crítica da oposição. Ele reforçou que o foco da gestão segue sendo o calçamento de ruas em toda a cidade. Na área da saúde, o prefeito também falou sobre a proposta de criação do “SOS Saúde Mental” de Búzios. Ele citou um caso recente de suicídio no município e demonstrou preocupação com o aumento de casos envolvendo depressão entre jovens e adultos. A ideia, segundo ele, é oferecer um serviço de atendimento 24 horas voltado à escuta e acolhimento, com o objetivo de evitar situações mais graves e fortalecer o cuidado com a saúde mental na cidade.





Luiz Romano, Ex-Secretário de Cultura e Alexandre Martins, Prefeito de Búzios Foto: Reprodução



“SE QUISER VOLTAR, SERÁ BEM-VINDO”



Outro assunto que movimentou o cenário político buziano foi o registro de uma foto entre o prefeito e o ex-secretário de Cultura, Luiz Romano. Questionado sobre uma possível reconciliação, Alexandre foi direto: disse que não houve briga e que a saída do ex-secretário ocorreu de forma tranquila. Ele explicou que Romano esteve no município para tratar da Festa do Divino, marcada para acontecer entre os dias 2 e 5 de julho, evento que terá apoio da prefeitura. E ainda deixou em aberto a possibilidade de retorno: "Se quiser voltar, será bem-vindo a qualquer momento", afirmou.