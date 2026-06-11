Dr. Serginho anunciou reforma por vídeo - Reprodução

Dr. Serginho anunciou reforma por vídeoReprodução

Publicado 11/06/2026 13:43

A histórica Cabana do Pescador, na Praia das Conchas, em Cabo Frio, está prestes a iniciar um novo capítulo em sua trajetória. Símbolo afetivo e cultural da cidade, o espaço tombado será preservado, passará por obras de revitalização e deverá se transformar em um novo ponto de visitação turística no município.



A informação foi divulgada pelo prefeito Dr. Serginho (PL), por meio das redes sociais, durante uma reunião com integrantes do secretariado municipal. A decisão põe fim às incertezas em torno do futuro do imóvel, que chegou a ser alvo de uma ação judicial que previa sua demolição.





Em entrevista a coluna, o secretário municipal de Turismo, Davi Barcelos, explicou que a questão envolvendo a permanência da cabana no local já está pacificada. Segundo ele, a Prefeitura firmou um entendimento para indenizar os herdeiros do pescador Jamil, personagem que dá identidade ao espaço e cuja história se confunde com a da própria Praia das Conchas.



"O prefeito aceitou indenizar a família em R$ 450 mil, sendo R$ 150 mil para cada um dos três herdeiros. Além disso, serão cedidos três pontos de exploração econômica, seja em barracas de praia ou quiosques, garantindo também a subsistência da família", afirmou.



Enquanto a solução definitiva tramita judicialmente, a Cabana do Pescador permanece sob responsabilidade do município. E é justamente nesse período que as primeiras intervenções serão realizadas.

Cabana do Pescador Reprodução



PRIMEIRO, O RESTAURO



De acordo com Davi Barcelos, a determinação do prefeito é iniciar imediatamente um processo de restauro para impedir que a estrutura continue se deteriorando. Os serviços devem incluir recuperação do telhado, pintura, reparos em esquadrias, substituição de vidros, reforço estrutural do deck e correção de rachaduras.



"À medida que os dias passam, a cabana se degrada um pouco mais. Vamos devolver a ela um aspecto limpo, seguro e preservado, mantendo o imóvel de pé para que ele possa cumprir sua função no futuro", explicou o secretário.



A proposta da Prefeitura vai além da recuperação física do imóvel. O projeto prevê que o local se torne um espaço de valorização da memória, da cultura e do turismo cabo-friense.



ATIVIDADES CULTURAIS E COMUNITÁRIAS



Entre as ideias apresentadas estão a criação de uma exposição permanente com objetos ligados à trajetória de Seu Jamil, fotografias, remos, canoas e embarcações tradicionais. Uma sala audiovisual poderá contar a história do pescador e da ocupação histórica da região. Também está prevista a instalação de um espaço voltado ao Geoparque Costões e Lagunas, com exposição de rochas e areias características do litoral local.



A área externa, especialmente o deck, deverá ser utilizada para atividades culturais e comunitárias, como rodas de capoeira, apresentações artísticas e pequenas cerimônias. Outro projeto é a implantação de um centro de apoio ao turista e aos visitantes que percorrem a trilha do Morro do Vigia, oferecendo informações, orientação e primeiros socorros.



RESTRIÇÕES DO MPF: SEM BANHEIRO OU QUALQUER ESTRUTURA DE ÁGUA E ESGOTO



Por outro lado, algumas restrições impostas pelo Ministério Público Federal permanecerão em vigor. O imóvel não poderá contar com banheiros ou qualquer estrutura hidráulica de água e esgoto. Também está proibida a comercialização de alimentos e bebidas no local.



A meta da administração municipal é preparar a Cabana do Pescador para que ela esteja visualmente recuperada já para a próxima alta temporada. A estrutura deverá receber iluminação cênica semelhante à implantada no Forte São Mateus, ampliando o potencial turístico da Praia das Conchas.



A notícia foi comemorada pelo vereador Davi Souza (PP), autor da Lei Municipal nº 3.631/2022, que garantiu o tombamento da Cabana do Pescador como patrimônio histórico, cultural e arquitetônico de Cabo Frio.



"O prefeito Dr. Serginho já adiantou que a Cabana do Pescador passará por reforma, uma excelente notícia para quem, como eu, acredita que história não se apaga. Preservar nosso patrimônio é preservar a nossa memória. É garantir que as próximas gerações conheçam e valorizem os lugares que ajudam a contar quem somos", destacou o parlamentar. De acordo com Davi Barcelos, a determinação do prefeito é iniciar imediatamente um processo de restauro para impedir que a estrutura continue se deteriorando. Os serviços devem incluir recuperação do telhado, pintura, reparos em esquadrias, substituição de vidros, reforço estrutural do deck e correção de rachaduras."À medida que os dias passam, a cabana se degrada um pouco mais. Vamos devolver a ela um aspecto limpo, seguro e preservado, mantendo o imóvel de pé para que ele possa cumprir sua função no futuro", explicou o secretário.A proposta da Prefeitura vai além da recuperação física do imóvel. O projeto prevê que o local se torne um espaço de valorização da memória, da cultura e do turismo cabo-friense.Entre as ideias apresentadas estão a criação de uma exposição permanente com objetos ligados à trajetória de Seu Jamil, fotografias, remos, canoas e embarcações tradicionais. Uma sala audiovisual poderá contar a história do pescador e da ocupação histórica da região. Também está prevista a instalação de um espaço voltado ao Geoparque Costões e Lagunas, com exposição de rochas e areias características do litoral local.A área externa, especialmente o deck, deverá ser utilizada para atividades culturais e comunitárias, como rodas de capoeira, apresentações artísticas e pequenas cerimônias. Outro projeto é a implantação de um centro de apoio ao turista e aos visitantes que percorrem a trilha do Morro do Vigia, oferecendo informações, orientação e primeiros socorros.Por outro lado, algumas restrições impostas pelo Ministério Público Federal permanecerão em vigor. O imóvel não poderá contar com banheiros ou qualquer estrutura hidráulica de água e esgoto. Também está proibida a comercialização de alimentos e bebidas no local.A meta da administração municipal é preparar a Cabana do Pescador para que ela esteja visualmente recuperada já para a próxima alta temporada. A estrutura deverá receber iluminação cênica semelhante à implantada no Forte São Mateus, ampliando o potencial turístico da Praia das Conchas.A notícia foi comemorada pelo vereador Davi Souza (PP), autor da Lei Municipal nº 3.631/2022, que garantiu o tombamento da Cabana do Pescador como patrimônio histórico, cultural e arquitetônico de Cabo Frio."O prefeito Dr. Serginho já adiantou que a Cabana do Pescador passará por reforma, uma excelente notícia para quem, como eu, acredita que história não se apaga. Preservar nosso patrimônio é preservar a nossa memória. É garantir que as próximas gerações conheçam e valorizem os lugares que ajudam a contar quem somos", destacou o parlamentar.