Filiação de Marcelo Magno ao PSD - Ascom

Filiação de Marcelo Magno ao PSDAscom

Publicado 15/06/2026 13:38

Com exclusividade, a coluna divulgou, em primeira mão, que o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, acaba de oficializar sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD), legenda comandada no Estado pelo deputado federal Pedro Paulo e que tem como principal nome o prefeito do Rio, Eduardo Paes, pré-candidato ao Governo do Estado em 2026.



Marcelo deixa o Partido Liberal (PL), sigla na qual permaneceu por anos e pela qual construiu sua trajetória política mais recente, incluindo sua reeleição à Prefeitura de Arraial do Cabo. A mudança partidária representa um novo posicionamento no cenário político fluminense e reforça a aproximação do prefeito cabista com o grupo liderado por Eduardo Paes.



O ato de filiação aconteceu na sede estadual do PSD, em Botafogo, no Rio, e contou com a presença de Pedro Paulo e de Eduardo Paes.



Ao anunciar a decisão, Marcelo afirmou que a mudança foi tomada com "responsabilidade e pensando no futuro de Arraial do Cabo". O prefeito destacou a gratidão pela trajetória construída no PL, ressaltou que mantém o respeito pelas lideranças e aliados que estiveram ao seu lado nos últimos anos e afirmou que a nova filiação busca ampliar o diálogo e as oportunidades para o município, sem alterar os princípios que norteiam sua gestão.



Nos bastidores, a troca de legenda já era considerada provável e é vista como um movimento estratégico diante das articulações para as eleições de 2026. A chegada de Marcelo Magno fortalece a presença do PSD na Região dos Lagos e amplia o palanque do partido no interior do Estado.