Daniela Soares entrega revitalização da Escola Municipal Faustina Silva de Carvalho - Ascom

Daniela Soares entrega revitalização da Escola Municipal Faustina Silva de CarvalhoAscom

Publicado 16/06/2026 13:37

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), entregou, nesta segunda-feira (15), a revitalização completa da Escola Municipal Faustina Silva de Carvalho, em São Vicente. O destaque da cerimônia foi a inauguração da nova quadra poliesportiva, uma reivindicação antiga da comunidade escolar e que promete transformar a rotina de centenas de estudantes.



As intervenções foram além do espaço esportivo. A unidade passou por uma ampla reforma estrutural, com melhorias na cobertura, correção de infiltrações, obras nas redes de esgoto e drenagem, além da revisão das instalações elétricas e da iluminação.



A entrega ocorre em meio ao discurso da gestão municipal de priorizar investimentos na educação pública. Para Daniela, a revitalização representa mais do que uma obra física. Segundo ela, o objetivo é oferecer um ambiente mais adequado para o aprendizado e fortalecer os indicadores educacionais do município.



A secretária municipal de Educação, Valéria Amaral, destacou que a proposta é aliar infraestrutura e inovação pedagógica. Entre as novidades estão a instalação de lousas digitais e a modernização dos espaços utilizados pelos alunos e professores.



Na prática, porém, quem convive diariamente com a realidade da escola afirma que as mudanças têm impacto direto na qualidade de vida dos estudantes. A diretora da unidade, Arlene Marques, lembrou que a antiga quadra apresentava limitações, especialmente em dias de chuva ou calor intenso, dificultando atividades esportivas e recreativas.



Além da nova quadra, a revitalização contemplou reformas nos banheiros, pintura geral, paisagismo, implantação de um parquinho com grama sintética, melhorias na ventilação da creche e a preparação da infraestrutura para climatização das salas de aula, etapa que está em fase final de execução.



A cerimônia contou com a presença de vereadores, secretários municipais, profissionais da educação, estudantes e familiares. Para moradores de São Vicente, a expectativa agora é que os investimentos realizados na Escola Faustina se reflitam em avanços permanentes na rede municipal e que outras unidades também recebam melhorias semelhantes.