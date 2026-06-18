Daniela SoaresAscom
O documento detalha a estrutura que poderá ser disponibilizada pelo município e apresenta de que forma a Prefeitura pretende colaborar para viabilizar a instalação da instituição federal de ensino.
O anúncio foi feito pela própria prefeita em vídeo publicado nas redes sociais, onde destacou o avanço das negociações conduzidas nos últimos meses junto ao governo federal.
“A nossa tão sonhada Universidade Federal está cada dia mais próxima. Eu estou assinando agora, nesse momento, uma carta de compromisso a ser enviada ao MEC com a implementação do Campus Araruama no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Já estive no MEC duas vezes, conversei com o ministro Leonardo Barchini. Graças à nossa parceria, mais um sonho da nossa população poderá ser realizado”, declarou.
A assinatura da carta é resultado de uma agenda que vem sendo construída desde o início do ano. Em março, Daniela esteve em Brasília para uma reunião com o então secretário-executivo do MEC, Leonardo Barchini, e com o reitor do IFRJ, Rafael Almada. O encontro teve como foco a viabilidade técnica da implantação da unidade em Araruama.
Dois meses depois, a prefeita retornou à capital federal. Desta vez, já com Barchini à frente do Ministério da Educação, a pauta voltou a ser o avanço das tratativas para a chegada do instituto ao município.
A movimentação também reforça uma parceria que já existe entre a Prefeitura e o IFRJ na oferta de cursos de qualificação para jovens e adultos, considerada uma das portas de entrada para uma cooperação mais ampla entre as instituições.
“É a nossa educação trabalhando de verdade para cada cidadão de Araruama. Vamos construir uma cidade cada vez melhor e uma educação exemplar para todos nós”, completou a prefeita.
Embora a implantação do campus ainda dependa da análise do MEC e do cumprimento das etapas técnicas e administrativas necessárias, o envio da carta de compromisso é visto como um passo importante dentro do processo de consolidação da proposta apresentada por Araruama.
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