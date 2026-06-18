Diego, Marcelo e Bernardo - Reprodução

Diego, Marcelo e Bernardo Reprodução

Publicado 18/06/2026 13:44

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), anunciou nesta quarta (17) uma notícia aguardada por milhares de famílias da rede municipal de ensino. Ao lado do co-prefeito Diego Silveira (MDB) e do secretário de Educação, Bernardo Alcântara, ele confirmou que o primeiro pagamento do Programa de Incentivo à Permanência Escolar (PIPE) será realizado a partir do dia 20 de julho.

Além da primeira parcela, os beneficiários que atenderem aos critérios estabelecidos pelo programa também receberão os valores retroativos referentes aos meses de março, abril e maio, ampliando o alcance da iniciativa voltada ao fortalecimento da educação no município.

Criado para combater a evasão escolar e estimular a permanência dos estudantes nas unidades de ensino, o PIPE prevê o pagamento mensal de R$ 150 por aluno matriculado na rede municipal. O programa ainda oferece um bônus de R$ 500 ao final do ano para os estudantes que forem aprovados.

O benefício contempla alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), alcançando diferentes etapas da formação escolar.

Durante o anúncio, Marcelo destacou que a participação no programa exige o cumprimento de critérios definidos pela Secretaria Municipal de Educação. Entre eles estão a frequência regular dos estudantes às aulas e a participação dos responsáveis em reuniões e atividades promovidas pelas escolas.

A iniciativa integra a política educacional da gestão municipal e tem como objetivo incentivar o vínculo entre família, escola e estudante, contribuindo para a redução da evasão e para a melhoria dos indicadores educacionais da cidade.