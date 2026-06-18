Diego, Marcelo e Bernardo Reprodução
Marcelo Magno anuncia início dos pagamentos do PIPE em julho
Programa garante incentivo mensal para estudantes da rede municipal de Arraial do Cabo e prevê bônus para alunos aprovados. Beneficiários também receberão os valores retroativos de março, abril e maio
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Aproximação entre vice-prefeito de Cabo Frio, prefeito de Búzios e Eduardo Paes chama atenção
Miguel Alencar é presença constante ao lado de Alexandre Martins e levanta questionamentos sobre o futuro político do ex-aliado do prefeito cabo-friense Dr. Serginho (PL)
De olho em 2026, Eduardo Paes e Vantoil Martins destacam potencial da Ilha dos Dinossauros em Iguaba
Agenda também reuniu os prefeitos Fabinho Costa e Marcelo Magno, além de Thiago Fantinha e Hugo Canellas. Pré-candidatos defendem interior mais forte
Daniela Soares entrega nova quadra e escola revitalizada em São Vicente após anos de demandas
Reforma incluiu lousas digitais, novos espaços de convivência e adequações na infraestrutura da escola
Exclusivo: prefeito de Arraial do Cabo muda de partido e ingressa no PSD
Após anos no PL, Marcelo Magno passa a integrar a legenda presidida no Estado por Pedro Paulo e alinhada ao projeto de Eduardo Paes para 2026
Fábio do Pastel se prepara para entregar obra histórica na saúde aldeense
Com UTI, centro cirúrgico e setor de saúde mental, primeiro hospital municipal avança para fase decisiva no Morro do Milagre
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