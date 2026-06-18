Miguel Alencar acompanha Alexandre Martins nas obras do Hospital Municipal Rodolpho Perissé - Reprodução

Miguel Alencar acompanha Alexandre Martins nas obras do Hospital Municipal Rodolpho PerisséReprodução

Publicado 18/06/2026 13:35

Tem coisa que só a política explica. Ou talvez nem ela. Quem acompanhou as movimentações dos últimos dias na Região dos Lagos certamente ficou com uma pulga atrás da orelha. Primeiro vieram as imagens, na noite de terça (16), de Eduardo Paes (PSD) em Búzios ao lado do prefeito Alexandre Martins (REP). Depois, nesta quarta-feira (17), foi a vez de Miguel Alencar aparecer acompanhando o chefe do executivo buziano durante uma visita às obras de ampliação do Hospital Municipal Rodolpho Perissé. E foi aí que muita gente bugou. Não é novidade para ninguém que Miguel e o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), vivem um momento de afastamento político. Mas a novidade da praça é outra: Miguel parece ter assumido o posto de novo best friend de Alexandre. Longe desta coluna querer colocar pilha — até porque a política faz isso sozinha —, mas que a aproximação chamou atenção, chamou. E muito. Nos bastidores, o comentário é um só: o ex-best friend de Serginho agora aparece cada vez mais próximo do prefeito de Búzios. Coincidência? Agenda institucional? Nova sintonia? Cada um tire suas conclusões.

Eduardo Paes (PSD) em Búzios ao lado do prefeito Alexandre Martins (REP) Reprodução



POLÍTICA É NUVEM



Muita gente olhou a foto de Alexandre Martins ao lado de Eduardo Paes e pensou: "ué, mas não era para ele estar em outro campo político?" A resposta é mais simples do que parece. Alexandre nunca escondeu sua gratidão ao ex-governador Cláudio Castro. O problema é que o projeto de Castro para 2026 simplesmente flopou. Com a saída dele da corrida ao senado, o cenário mudou e novas peças começaram a se movimentar no tabuleiro. Só que existe um detalhe importante: a aproximação entre Alexandre e Paes não nasceu ontem. Muito pelo contrário. Nos bastidores, Paes vem cortejando o apoio do prefeito de Búzios há bastante tempo. E mais: boa parte dos interlocutores, amigos e integrantes do entorno político de Alexandre mantém boa relação com o ex-prefeito do Rio. Por isso, apesar da repercussão da visita, quem acompanha os bastidores mais de perto não ficou exatamente surpreso. A foto apenas tornou pública uma conversa que já vinha acontecendo há algum tempo. Como diria Magalhães Pinto, política é como nuvem. Você olha e está de um jeito. Olha de novo e já mudou. Em Búzios, pelo visto, a nuvem já começou a mudar de formato. Muita gente olhou a foto de Alexandre Martins ao lado de Eduardo Paes e pensou: "ué, mas não era para ele estar em outro campo político?" A resposta é mais simples do que parece. Alexandre nunca escondeu sua gratidão ao ex-governador Cláudio Castro. O problema é que o projeto de Castro para 2026 simplesmente flopou. Com a saída dele da corrida ao senado, o cenário mudou e novas peças começaram a se movimentar no tabuleiro. Só que existe um detalhe importante: a aproximação entre Alexandre e Paes não nasceu ontem. Muito pelo contrário. Nos bastidores, Paes vem cortejando o apoio do prefeito de Búzios há bastante tempo. E mais: boa parte dos interlocutores, amigos e integrantes do entorno político de Alexandre mantém boa relação com o ex-prefeito do Rio. Por isso, apesar da repercussão da visita, quem acompanha os bastidores mais de perto não ficou exatamente surpreso. A foto apenas tornou pública uma conversa que já vinha acontecendo há algum tempo. Como diria Magalhães Pinto, política é como nuvem. Você olha e está de um jeito. Olha de novo e já mudou. Em Búzios, pelo visto, a nuvem já começou a mudar de formato.