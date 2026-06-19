Nesta quinta (18), o professor e babalawô Ivanir dos Santos ministrou palestra e lançou o livro "Marchar Não é Caminhar" / Arquivo Pessoal - Foto: Arquivo Pessoal

Nesta quinta (18), o professor e babalawô Ivanir dos Santos ministrou palestra e lançou o livro "Marchar Não é Caminhar" / Arquivo PessoalFoto: Arquivo Pessoal

Publicado 19/06/2026 13:17

Após uma intensa passagem por Campos dos Goytacazes, a Caravana Nossa Gente segue seu percurso pelo interior fluminense e desembarca em Macaé para mais uma agenda dedicada ao diálogo, à promoção dos direitos humanos, à valorização das culturas tradicionais e ao fortalecimento da democracia.



Durante dois dias, lideranças, representantes do poder público, educadores, religiosos e membros da sociedade civil participarão de encontros, palestras, visitas e rodas de conversa que têm como objetivo aproximar diferentes realidades e construir soluções coletivas para os desafios enfrentados pelas comunidades.



A programação começou nesta quinta (18), com uma palestra aberta ao público, e lançamento do livro "Marchar Não é Caminhar", obra do professor e babalawô Ivanir dos Santos. O livro reúne reflexões construídas ao longo de décadas de militância em defesa da igualdade racial, da liberdade religiosa e dos direitos humanos, apresentando uma profunda análise sobre os caminhos da luta antirracista no Brasil. A publicação propõe uma reflexão sobre a diferença entre simplesmente avançar e caminhar de forma consciente, coletiva e transformadora.



Ainda na quinta, teve uma visita ao Terreiro de Mãe Márcia, fortalecendo os laços com as comunidades tradicionais de matriz africana e reconhecendo a importância desses espaços na preservação da memória, da espiritualidade e da cultura brasileira.



Já nesta sexta-feira (19), houve reunião, pela manhã, com a Secretaria de Igualdade Racial, ampliando o diálogo institucional sobre políticas públicas voltadas à promoção da equidade e do combate às discriminações. Ao meio-dia, a programação inclui um encontro na tradicional Feijoada do Mineiro, espaço de convivência e valorização da cultura popular.



Às 14h, será realizada a roda de conversa "Raízes de Aruanda", reunindo lideranças, representantes de movimentos sociais e integrantes de comunidades tradicionais para discutir identidade, ancestralidade, pertencimento e os desafios contemporâneos enfrentados pelos povos e comunidades tradicionais.



Encerrando a programação, às 16h, a Caravana visita a Escola Municipal de Educação Infantil Zélia de Souza Aguiar, reforçando a importância da educação como instrumento de transformação social e de construção de uma sociedade mais inclusiva e plural.

Nesta quinta (18), o professor e babalawô Ivanir dos Santos ministrou palestra e lançou o livro "Marchar Não é Caminhar" / Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal