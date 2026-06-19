Dr. Serginho acompanhando obras de TamoiosReprodução
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito aparece caminhando em meio à lama para mostrar o andamento das intervenções de drenagem que antecedem o asfaltamento da via, uma das mais afetadas por alagamentos durante períodos de chuva e historicamente marcada por falta de manutenção.
No discurso, Serginho reforça que a etapa decisiva da obra não está no asfalto em si, mas no sistema de drenagem que vem sendo implantado sob o solo. Segundo ele, a estrutura é o que vai garantir a durabilidade da pavimentação e impedir que os problemas antigos voltem a ocorrer.
Em tom de campanha permanente, o prefeito também recorre ao coro popular “vem asfalto” para ilustrar a expectativa dos moradores, ao mesmo tempo em que destaca a necessidade de concluir primeiro a parte invisível da intervenção.
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