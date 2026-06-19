Dr. Serginho acompanhando obras de Tamoios - Reprodução

Dr. Serginho acompanhando obras de TamoiosReprodução

Publicado 19/06/2026 16:40

Enquanto o país se prepara para mais um jogo da Seleção nesta sexta-feira (19), em Cabo Frio o “apito inicial” foi outro. Em Tamoios, o prefeito Dr. Serginho (PL) transformou a rotina de fiscalização em cenário de narrativa política, ao usar o clima de Copa do Mundo para destacar o avanço das obras na Rua do DPO, no segundo distrito.



Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito aparece caminhando em meio à lama para mostrar o andamento das intervenções de drenagem que antecedem o asfaltamento da via, uma das mais afetadas por alagamentos durante períodos de chuva e historicamente marcada por falta de manutenção.



No discurso, Serginho reforça que a etapa decisiva da obra não está no asfalto em si, mas no sistema de drenagem que vem sendo implantado sob o solo. Segundo ele, a estrutura é o que vai garantir a durabilidade da pavimentação e impedir que os problemas antigos voltem a ocorrer.



Em tom de campanha permanente, o prefeito também recorre ao coro popular “vem asfalto” para ilustrar a expectativa dos moradores, ao mesmo tempo em que destaca a necessidade de concluir primeiro a parte invisível da intervenção.