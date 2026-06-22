Fabinho em reunião com Procon e Defesa Civil Ascom
A decisão ocorre após a queda de dois postes em uma mesma rua, situação que, segundo a gestão municipal, colocou em risco a segurança de moradores e gerou transtornos à população.
Em declaração, o prefeito afirmou que a administração adotou uma postura firme diante do caso e reforçou a cobrança por mais responsabilidade da concessionária. "Estive reunido com o Procon e a Defesa Civil e tomamos uma decisão firme: estamos abrindo um processo administrativo contra a Enel. A queda de dois postes na mesma rua colocou a segurança dos nossos moradores em risco e causou um transtorno enorme que não vamos tolerar. A Enel precisa respeitar Iguaba Grande", disse Fabinho.
O prefeito também destacou a importância da participação da população na formalização de reclamações junto ao Procon. Segundo ele, apenas registros oficiais têm validade para fortalecer a atuação jurídica do município na cobrança por soluções. "Reclamar nas redes sociais é um direito de todos, mas isso não gera protocolo. O Procon é o órgão oficial, que contabiliza as reclamações e nos dá respaldo jurídico para cobrar a concessionária com mais força", completou.
A Prefeitura de Iguaba Grande informou que segue acompanhando a situação e adotando medidas administrativas para garantir a segurança da população e a regularidade dos serviços prestados no município.
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