Fabinho em reunião com Procon e Defesa Civil - Ascom

Fabinho em reunião com Procon e Defesa Civil Ascom

Publicado 22/06/2026 16:43

O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), anunciou nesta segunda-feira (22) a abertura de um processo administrativo contra a concessionária de energia Enel. A medida foi tomada após uma reunião com equipes do Procon e da Defesa Civil para tratar dos recentes problemas envolvendo o fornecimento de energia no município.



A decisão ocorre após a queda de dois postes em uma mesma rua, situação que, segundo a gestão municipal, colocou em risco a segurança de moradores e gerou transtornos à população.



Em declaração, o prefeito afirmou que a administração adotou uma postura firme diante do caso e reforçou a cobrança por mais responsabilidade da concessionária. "Estive reunido com o Procon e a Defesa Civil e tomamos uma decisão firme: estamos abrindo um processo administrativo contra a Enel. A queda de dois postes na mesma rua colocou a segurança dos nossos moradores em risco e causou um transtorno enorme que não vamos tolerar. A Enel precisa respeitar Iguaba Grande", disse Fabinho.



O prefeito também destacou a importância da participação da população na formalização de reclamações junto ao Procon. Segundo ele, apenas registros oficiais têm validade para fortalecer a atuação jurídica do município na cobrança por soluções. "Reclamar nas redes sociais é um direito de todos, mas isso não gera protocolo. O Procon é o órgão oficial, que contabiliza as reclamações e nos dá respaldo jurídico para cobrar a concessionária com mais força", completou.



A Prefeitura de Iguaba Grande informou que segue acompanhando a situação e adotando medidas administrativas para garantir a segurança da população e a regularidade dos serviços prestados no município.