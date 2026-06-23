Douglas Ruas entre as prefeitas de Araruama, Daniela Soares (à dir.), e de Saquarema, Lucimar Vidal - Reprodução redes sociais

Douglas Ruas entre as prefeitas de Araruama, Daniela Soares (à dir.), e de Saquarema, Lucimar Vidal Reprodução redes sociais

Publicado 23/06/2026 13:31 | Atualizado 23/06/2026 13:41

A pré-campanha para a eleição estadual de 2026 segue em ritmo acelerado. Em mais um movimento para ampliar sua base política, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e pré-candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas (PL), reuniu mais de 50 prefeitos de diversas regiões fluminenses em um encontro realizado no Centro do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (22).



A mobilização aconteceu cerca de três semanas após uma reunião semelhante promovida na sede da Alerj e reforça a estratégia do grupo de intensificar o diálogo com lideranças municipais antes do início oficial do período eleitoral.



A Região dos Lagos teve participação expressiva na agenda. Estiveram presentes as prefeitas Daniela Soares, de Araruama, e Lucimar Vidal, de Saquarema; o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Maria Márcia; além do prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto.



Segundo os organizadores, o encontro teve como foco o fortalecimento da pré-campanha de Ruas e a discussão de pautas consideradas prioritárias pelos municípios, como saúde, infraestrutura, mobilidade urbana e segurança pública.



A articulação também reuniu importantes lideranças partidárias, ampliando o arco de apoio em torno do projeto eleitoral. Participaram o presidente estadual do PL, deputado Altineu Côrtes; o presidente estadual do PP, deputado Dr. Luizinho; o presidente do União Brasil, Márcio Canella; o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, anunciado como vice na chapa de Douglas Ruas; e o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), pai do pré-candidato.