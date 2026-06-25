Miguel AlencarReprodução
No relato, Miguel afirma que decidiu se pronunciar após um período de silêncio, alegando que a escalada de ataques pessoais na política local ultrapassou limites aceitáveis e passou a atingir sua vida familiar.
O vice-prefeito também mencionou um ambiente de tensão nos bastidores da política do município e afirmou ter se afastado de parte das articulações recentes por conta do cenário que descreve como hostil. Ele relatou ainda que, ao buscar esclarecimentos sobre as mensagens, ouviu a possibilidade de envolvimento de pessoas ligadas ao próprio grupo político ao qual pertence.
Durante a gravação, Miguel exibiu mensagens que, segundo ele, fazem parte das ameaças recebidas e questionou o nível do embate político na cidade. Apesar do episódio, afirmou que não pretende recuar de suas posições e disse que seguirá atuando em defesa do que acredita ser o melhor para Cabo Frio.
O caso amplia a tensão no ambiente político local e deve repercutir nos bastidores da administração municipal e entre aliados e opositores.
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