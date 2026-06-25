Miguel Alencar - Reprodução

Miguel AlencarReprodução

Publicado 25/06/2026 17:27

O vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar, divulgou nesta quinta-feira (25) um vídeo nas redes sociais em que afirma ter recebido ameaças de morte direcionadas a ele e à esposa. Segundo ele, o caso já foi formalizado junto às autoridades policiais por meio de registro de boletim de ocorrência.



No relato, Miguel afirma que decidiu se pronunciar após um período de silêncio, alegando que a escalada de ataques pessoais na política local ultrapassou limites aceitáveis e passou a atingir sua vida familiar.



O vice-prefeito também mencionou um ambiente de tensão nos bastidores da política do município e afirmou ter se afastado de parte das articulações recentes por conta do cenário que descreve como hostil. Ele relatou ainda que, ao buscar esclarecimentos sobre as mensagens, ouviu a possibilidade de envolvimento de pessoas ligadas ao próprio grupo político ao qual pertence.



Durante a gravação, Miguel exibiu mensagens que, segundo ele, fazem parte das ameaças recebidas e questionou o nível do embate político na cidade. Apesar do episódio, afirmou que não pretende recuar de suas posições e disse que seguirá atuando em defesa do que acredita ser o melhor para Cabo Frio.



O caso amplia a tensão no ambiente político local e deve repercutir nos bastidores da administração municipal e entre aliados e opositores.