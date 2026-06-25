Inauguração do ESF Cajueiro - Ascom

Inauguração do ESF CajueiroAscom

Publicado 25/06/2026 17:21

A agenda de inaugurações na área da Saúde tem sido uma das principais vitrines da gestão do prefeito Dr. Serginho (PL) em Cabo Frio. Durante a entrega da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Cajueiro, realizada nesta quarta (25), o chefe do Executivo destacou que a ampliação da atenção básica segue como prioridade da administração municipal. A unidade é a segunda de uma sequência de quatro inaugurações programadas em poucos dias — após o Peró, ainda serão contemplados o Jardim Peró e Unamar.



Ao defender os investimentos realizados, Serginho afirmou que o município vive um processo de reestruturação da rede pública de saúde, com foco na prevenção e na descentralização dos atendimentos. Segundo ele, a divulgação das entregas faz parte de uma política de transparência, permitindo que a população acompanhe de perto a aplicação dos recursos públicos. O prefeito também reafirmou o compromisso de reformar todas as 36 unidades de saúde existentes na cidade.



Inauguração do ESF Cajueiro Ascom

NOVO FÔLEGO



Mais do que a reabertura de uma unidade, a entrega da ESF do Cajueiro simboliza uma das frentes prioritárias da gestão municipal para reorganizar o sistema de saúde de Cabo Frio. A avaliação é da secretária de Saúde, Beatriz Trindade, que destacou o fortalecimento da rede básica como ferramenta para reduzir a pressão sobre as unidades de urgência e ampliar o acesso da população aos atendimentos preventivos.



A unidade passa a oferecer novos serviços, entre eles atendimento odontológico e exames de mamografia, ampliando o alcance das ações voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce. A secretária adjunta de Atenção Básica, Sandra Rabello, ressaltou ainda o reforço das equipes comunitárias e das campanhas de vacinação, consideradas estratégicas para aproximar os serviços de saúde dos moradores e ampliar a cobertura assistencial nos bairros. Mais do que a reabertura de uma unidade, a entrega da ESF do Cajueiro simboliza uma das frentes prioritárias da gestão municipal para reorganizar o sistema de saúde de Cabo Frio. A avaliação é da secretária de Saúde, Beatriz Trindade, que destacou o fortalecimento da rede básica como ferramenta para reduzir a pressão sobre as unidades de urgência e ampliar o acesso da população aos atendimentos preventivos.A unidade passa a oferecer novos serviços, entre eles atendimento odontológico e exames de mamografia, ampliando o alcance das ações voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce. A secretária adjunta de Atenção Básica, Sandra Rabello, ressaltou ainda o reforço das equipes comunitárias e das campanhas de vacinação, consideradas estratégicas para aproximar os serviços de saúde dos moradores e ampliar a cobertura assistencial nos bairros.