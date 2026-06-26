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Publicado 26/06/2026 13:36

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), levou o município ao centro das discussões sobre sustentabilidade ao participar, nesta quinta (25), do Fórum Veja Rio +Verde, realizado na capital fluminense. Convidada para integrar o painel "Água, Mar e Território: os Ativos Ambientais do Rio", a chefe do Executivo apresentou a experiência da cidade na preservação ambiental e defendeu o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção dos recursos naturais.



Promovido pela Revista Veja Rio e pela Editora Abril, o encontro reuniu gestores públicos, especialistas e representantes de instituições para discutir os desafios ambientais, as mudanças climáticas e estratégias voltadas ao desenvolvimento sustentável.



Em sua participação, Daniela colocou a Laguna de Araruama como principal ativo ambiental do município e um patrimônio estratégico para todo o estado do Rio de Janeiro. Segundo ela, o avanço urbano da Região dos Lagos impõe às administrações municipais uma responsabilidade ainda maior no planejamento e na preservação ambiental.



"Quando a gente fala de Araruama, automaticamente vem à cabeça a Lagoa de Araruama, que eu considero o maior patrimônio do estado do Rio de Janeiro. É um patrimônio de todos nós. Conduzir esse crescimento exige responsabilidade e planejamento", afirmou.



A prefeita destacou que a expansão de condomínios, empreendimentos e da população na região reforça a necessidade de políticas públicas que conciliem desenvolvimento e sustentabilidade.



Durante o debate, Daniela também apresentou a proposta de implantação da Escola Náutica de Araruama, projeto que pretende aproximar estudantes da rede municipal da Laguna por meio de atividades esportivas, educativas e de conscientização ambiental.



O painel contou ainda com a participação do diretor da Águas do Rio, Sinval Andrade, e do diretor do Instituto Mar Urbano, Ricardo Gomes.



Além da prefeita, o secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Filho, participou do fórum acompanhado da equipe técnica da pasta. Segundo ele, a presença dos servidores no evento representa um investimento na qualificação dos profissionais responsáveis pela execução das políticas ambientais do município.



"Trouxemos engenheiros, biólogos e técnicos porque investir na equipe é investir na qualidade do trabalho que entregamos para Araruama", destacou o secretário.



O engenheiro florestal Ezequiel Santos também ressaltou a importância da participação da equipe técnica em um dos principais fóruns ambientais do estado, afirmando que a troca de experiências fortalece as políticas públicas voltadas à preservação e ao desenvolvimento sustentável.



Com a participação no Fórum, Daniela amplia a presença política de Araruama em debates estaduais sobre meio ambiente e reforça a estratégia da gestão de projetar a cidade como referência regional em sustentabilidade, tendo a Laguna de Araruama como principal símbolo desse posicionamento.

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