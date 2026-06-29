Granda encontrada na Praia Grande, em Arraial do Cabo - Foto: Reprodução

Granda encontrada na Praia Grande, em Arraial do Cabo Foto: Reprodução

Publicado 29/06/2026 10:48

Um mutirão de limpeza na praia terminou com um achado inesperado em Arraial do Cabo. Voluntários do projeto Mar Sem Lixo encontraram uma granada com pino enterrada parcialmente na areia da Área de Proteção Ambiental (APA) de Massambaba, no bairro Monte Alto, durante uma ação de coleta de resíduos realizada no último dia 14.

A limpeza foi promovida em parceria com a Global Ocean Clean Up e a Oceanic Society. Segundo a vice-presidente do Mar Sem Lixo, Gisele Letieri, o grupo recolhia lixo espalhado pela faixa de areia quando se deparou com o artefato explosivo.

Ao perceberem do que se tratava, os voluntários seguiram os protocolos de segurança e evitaram qualquer tipo de manuseio. Agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) foram acionados, fizeram a remoção do material e o encaminharam aos órgãos de segurança militar responsáveis.

“Na hora ficamos curiosos e ao mesmo tempo cautelosos. Por estar com o pino ficamos mais tranquilos, mas eu mesma não segurei. Esse pedaço de praia que fica entre Arraial e Monte Alto recebe muitos resíduos provenientes da Baía de Guanabara. Acredito que foi de lá que veio através das correntes”, relatou Gisele.

As imagens registradas pelos voluntários mostram que a granada apresentava sinais de oxidação e acúmulo de areia na região do mecanismo de acionamento.

O caso também chamou atenção para os riscos causados pelo descarte irregular de resíduos no mar, que podem colocar em perigo tanto a fauna marinha quanto moradores e frequentadores das praias.

Gisele lembra que, embora tenha sido a primeira vez que o projeto encontrou um artefato desse tipo, não foi a primeira situação de risco enfrentada pelos voluntários. Há cerca de oito anos, durante uma ação de limpeza na Praia do Peró, em Cabo Frio, o grupo encontrou um cilindro metálico semelhante a um cano, com cerca de 10 milímetros de diâmetro, que exibia o símbolo internacional de material radioativo.

“Nós acionamos a Marinha, enviamos fotografias do cilindro e recebemos orientação para isolar a área imediatamente até a chegada dos especialistas”, contou.

A orientação para quem encontrar qualquer objeto com aparência semelhante à de um explosivo é não tocar no material, manter distância do local e acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.