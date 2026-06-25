Procurado preso em Arraial do Cabo Foto: Divulgação
Condenado por tráfico é localizado e levado de volta para a prisão em Arraial do Cabo
Homem cumpria pena em prisão domiciliar, mas deixou de seguir as condições impostas pela Justiça e era considerado foragido
Condenado por tráfico é localizado e levado de volta para a prisão em Arraial do Cabo
Homem cumpria pena em prisão domiciliar, mas deixou de seguir as condições impostas pela Justiça e era considerado foragido
Daniela Soares inaugura melhorias em escola e rebate críticas nas redes sociais
"A eleição de prefeito é só em 2028. Em 2028 a gente resolve. Deixa eu governar", disse. Ela também afirmou estar preparada para embates políticos e declarou não se intimidar com pressões ou ataques virtuais
Fabinho Costa cumpre agenda no Rio em busca de recursos para Iguaba
Prefeito se reúne com presidente do DER-RJ e com Douglas Ruas para tratar de mobilidade, infraestrutura, turismo e captação de investimentos
Pré-campanha ao governo ganha força com encontro de Douglas Ruas e prefeitos
Região dos Lagos teve participação expressiva. Estiveram presentes Daniela Soares, de Araruama, e Lucimar Vidal, de Saquarema; Fábio do Pastel, de São Pedro da Aldeia; e Carlos Augusto, de Rio das Ostras
Motorista fura bloqueio policial, foge por 4 km e é detido em Arraial do Cabo
Condutor de VW Gol desobedeceu ordem de parada e foi interceptado após cerco tático na Praia Grande
Fabinho Costa endurece discurso e abre processo contra a Enel em Iguaba Grande
Medida foi anunciada após queda de dois postes na mesma rua e aponta risco à segurança da população
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.