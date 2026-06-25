Procurado preso em Arraial do Cabo - Foto: Divulgação

Procurado preso em Arraial do Cabo Foto: Divulgação

Publicado 25/06/2026 11:52

Um homem condenado por tráfico de drogas e que estava com o monitoramento eletrônico desativado desde 2023 foi recapturado nesta segunda-feira (22) em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A prisão aconteceu na Rua Pescador Seu Áureo, no bairro Praia Grande, após um trabalho de levantamento de informações realizado pela Divisão de Buscas e Recaptura (RECAP), da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen-RJ), com apoio de denúncias recebidas pelo Disque Denúncia.

O preso foi identificado como Kalebe Luiz de Souza, de 28 anos. Segundo a Polícia Penal, ele era procurado pela Justiça e tinha contra si um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP).

De acordo com os agentes, Kalebe foi condenado por tráfico de drogas e ainda tem mais de quatro anos de pena a cumprir. Ele cumpria a sentença em regime semiaberto e estava autorizado a permanecer em Prisão Albergue Domiciliar (PAD), modalidade que permite o cumprimento da pena fora da unidade prisional, desde que sejam obedecidas regras determinadas pela Justiça.

Ainda conforme a Polícia Penal, o apenado vinha apresentando diversas violações relacionadas ao monitoramento eletrônico desde 2023. O equipamento teria ficado sem funcionamento por sucessivos problemas de bateria e, posteriormente, o monitoramento foi desativado. Além disso, ele deixou de apresentar justificativas para o descumprimento das condições impostas e não entregou documentos que comprovassem a atividade de trabalho exigida para manutenção do benefício.

Kalebe ingressou no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro em abril de 2019. Além do tráfico de drogas e associação para o tráfico, ele também responde por crimes relacionados à violência doméstica, incluindo ameaça e lesão corporal contra mulher, ocorridos em São Pedro da Aldeia.

Após a recaptura, ele foi conduzido para os procedimentos de praxe e ficará à disposição da Justiça para continuidade do cumprimento da pena.