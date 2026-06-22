Carro foi apreendido durante a ação - Reprodução

Carro foi apreendido durante a açãoReprodução

Publicado 22/06/2026 17:22

Arraial do Cabo - Um motorista que dirigia um Volkswagen Gol foi detido na noite deste sábado (20), em Arraial do Cabo, após desobedecer uma ordem de parada e furar um bloqueio policial durante uma fiscalização de trânsito.

Segundo informações, o condutor ignorou a abordagem dos agentes e iniciou fuga pelas ruas da cidade, percorrendo aproximadamente quatro quilômetros. A perseguição mobilizou equipes que realizaram um cerco tático até a interceptação do veículo no bairro Praia Grande.

Após ser contido, o motorista foi encaminhado à 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo. No local, os agentes constataram que ele já possuía anotações criminais anteriores por tráfico de drogas e por posse e uso de entorpecentes.

Na ocorrência, ele foi autuado pelos crimes de desobediência, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse e uso de drogas.

Depois de prestar depoimento na unidade policial, o suspeito foi ouvido e liberado. O automóvel permaneceu apreendido e foi encaminhado para perícia técnica.

