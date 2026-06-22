Carro foi apreendido durante a açãoReprodução
Motorista fura bloqueio policial, foge por 4 km e é detido em Arraial do Cabo
Condutor de VW Gol desobedeceu ordem de parada e foi interceptado após cerco tático na Praia Grande
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Fabinho Costa endurece discurso e abre processo contra a Enel em Iguaba Grande
Medida foi anunciada após queda de dois postes na mesma rua e aponta risco à segurança da população
Dr Serginho usa clima de Copa para embalar obras em Tamoios
Em vídeo nas redes sociais, prefeito aparece na lama da Rua do DPO e destaca drenagem como etapa decisiva antes do asfaltamento
Marcelo Magno destaca políticas educacionais durante Jornada das Infâncias
Prefeito acompanhou a terceira edição da Jornada das Infâncias, que trouxe iniciativas voltadas ao desenvolvimento infantil, inclusão e novas metodologias pedagógicas
Caravana Nossa Gente chega a Macaé para fortalecer o diálogo, a escuta e a valorização das culturas tradicionais
Lideranças, representantes do poder público, educadores, religiosos e membros da sociedade civil participam do encontro
Arraial do Cabo realiza segunda edição do Arraial Fan Fest nesta sexta-feira (19)
Evento contará com show de Fabinho, DJ, mega telão de LED, espaço para troca de figurinhas e transmissão da partida entre Brasil e Haiti no Barcelão
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