Inauguração da Praça Lindalva Maria - Ascom

Inauguração da Praça Lindalva MariaAscom

Publicado 01/07/2026 16:44

O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), inaugurou nesta terça (30) a Praça Lindalva Maria, no bairro São Miguel, num movimento que integra a agenda de investimentos em urbanização e requalificação de áreas públicas do município. O espaço, antes marcado pelo abandono e por reclamações recorrentes de moradores, foi transformado em uma área estruturada de lazer, esporte e convivência.



A obra foi realizada através de parceria com o Estado, através do Programa Limpa Rio Margens.



Com mais de 6,8 mil metros quadrados, a nova praça reúne uma série de equipamentos voltados a diferentes públicos, incluindo quadra de grama sintética, quadra de areia, parquinho infantil, aparelhos de ginástica, espaço para eventos culturais, área para food trucks, banheiros, vestiários, estacionamento e até um parCão destinado a animais de estimação.



A entrega do equipamento reforça o discurso da gestão municipal de ampliar áreas de convivência e aproximar serviços urbanos das comunidades. Durante a inauguração, Fabinho destacou o impacto social da obra e a proposta de promover mais integração entre as famílias do bairro.



A cerimônia também teve participação de ações culturais e recreativas, como sessão de cinema ao ar livre, atividades esportivas e feira de artesanato, movimentando o espaço desde o primeiro dia de funcionamento.