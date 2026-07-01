Inauguração da Praça Lindalva MariaAscom
A obra foi realizada através de parceria com o Estado, através do Programa Limpa Rio Margens.
Com mais de 6,8 mil metros quadrados, a nova praça reúne uma série de equipamentos voltados a diferentes públicos, incluindo quadra de grama sintética, quadra de areia, parquinho infantil, aparelhos de ginástica, espaço para eventos culturais, área para food trucks, banheiros, vestiários, estacionamento e até um parCão destinado a animais de estimação.
A entrega do equipamento reforça o discurso da gestão municipal de ampliar áreas de convivência e aproximar serviços urbanos das comunidades. Durante a inauguração, Fabinho destacou o impacto social da obra e a proposta de promover mais integração entre as famílias do bairro.
A cerimônia também teve participação de ações culturais e recreativas, como sessão de cinema ao ar livre, atividades esportivas e feira de artesanato, movimentando o espaço desde o primeiro dia de funcionamento.
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