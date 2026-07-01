Fábio em reunião com vereadores Ascom
Fábio aproveitou o encontro para reforçar a interlocução com a Câmara em um momento de planejamento das próximas entregas do governo. Durante a reunião, o prefeito detalhou obras em andamento, investimentos previstos e projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento do município.
Fábio destacou que a parceria entre os poderes é essencial para acelerar respostas às demandas da população e garantir mais eficiência na execução das ações do governo. Segundo ele, a troca constante de informações com os parlamentares permite que a gestão tenha um retrato mais fiel das necessidades dos bairros e comunidades.
Também participaram da reunião o secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Jr., o secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, e o secretário-adjunto da pasta, Wandioney Prevatto. Representando a Câmara, o presidente Jean Pierre (PP), o vice-presidente Vitinho de Zé Maia (MDB) e os vereadores Fernando Mistura (SD), Zezinho Martins (REP), Márcio Soares, Mislene Santos (PL), Moisés Batista (SD), Paulo Santana (PP) e Pedro Abreu (REP).
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