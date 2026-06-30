Dr. SerginhoReprodução
Ao divulgar a agenda, o prefeito afirmou que o objetivo é transformar o período de inverno em uma temporada de intensa movimentação econômica e turística. "A cidade mais bonita do mundo vai ter o inverno mais quente da história", declarou, destacando que o calendário foi pensado tanto para atrair visitantes quanto para oferecer opções de lazer aos moradores.
A programação reúne eventos já consolidados no município, como o Festival do Camarão, Festival de Marisco e Crustáceos, Festival da Sardinha, Festival Sabores de Cabo Frio, Festa de São Cristóvão, Festa da Padroeira, Expo Gospel, Vila Gastronômica e o Festival Internacional de Dança.
O calendário também contempla competições esportivas, entre elas o Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu e a Corrida da Padroeira, além das comemorações pelos 100 anos da Ponte Feliciano Sodré, um dos principais marcos históricos da cidade.
Durante o vídeo, Dr. Serginho ainda adiantou que outras novidades deverão ser anunciadas nos próximos meses, fazendo mistério sobre novas atrações que poderão integrar a programação.
A iniciativa faz parte da estratégia da administração municipal de fortalecer Cabo Frio como destino turístico durante todo o ano, ampliando o fluxo de visitantes fora da alta temporada e estimulando setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços.
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