Dr. Serginho - Reprodução

Dr. SerginhoReprodução

Publicado 30/06/2026 14:04

A Prefeitura de Cabo Frio apresentou oficialmente o calendário de eventos para o inverno de 2026, reforçando a estratégia de impulsionar o turismo durante a baixa temporada. O anúncio foi feito pelo prefeito Dr. Serginho (PL), em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (29), com uma programação que se estende entre os meses de julho e setembro.



Ao divulgar a agenda, o prefeito afirmou que o objetivo é transformar o período de inverno em uma temporada de intensa movimentação econômica e turística. "A cidade mais bonita do mundo vai ter o inverno mais quente da história", declarou, destacando que o calendário foi pensado tanto para atrair visitantes quanto para oferecer opções de lazer aos moradores.



A programação reúne eventos já consolidados no município, como o Festival do Camarão, Festival de Marisco e Crustáceos, Festival da Sardinha, Festival Sabores de Cabo Frio, Festa de São Cristóvão, Festa da Padroeira, Expo Gospel, Vila Gastronômica e o Festival Internacional de Dança.



O calendário também contempla competições esportivas, entre elas o Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu e a Corrida da Padroeira, além das comemorações pelos 100 anos da Ponte Feliciano Sodré, um dos principais marcos históricos da cidade.



Durante o vídeo, Dr. Serginho ainda adiantou que outras novidades deverão ser anunciadas nos próximos meses, fazendo mistério sobre novas atrações que poderão integrar a programação.



A iniciativa faz parte da estratégia da administração municipal de fortalecer Cabo Frio como destino turístico durante todo o ano, ampliando o fluxo de visitantes fora da alta temporada e estimulando setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços.